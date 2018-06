Fünf Gemälde malt er, Tag für Tag. Und manchmal sogar mehr. Javier Mayoral ist ein fleißiger Mann. Dabei ist das Malen nicht seine einzige Berufung, sein Geld verdient er seit Langem als Koch, in Miami, für eine sehr reiche Familie, die auf einer Privatinsel wohnt.

Eines Tages, etwa drei Jahre ist es her, begann Mayoral dann aber, vor dem Kochen kleine, 20 mal 24 Zentimeter große Bilder zu malen. Es war der Beginn einer unerhörten Karriere auf einem Kunstmarkt, der parallel zu dem der großen Auktionshäuser und bekannten Galerien funktioniert – und von dessen Existenz auch Mayoral bis dahin nichts geahnt hatte.

Mayoral, 1961 in Madrid geboren, hatte schon zuvor gemalt, vor allem abstrakte, kubistische Gemälde, mit denen er sein Haus schmückte. Dann aber begann er aus Spaß, gegenständliche Bildchen zu malen und verkaufte diese an den Flohmarktständen, an denen seine Frau Vintage-Mode feilbot. Fünf bis zehn Dollar verlangte er für die kleinen Formate, der Erlös sollte ein wenig Taschengeld in die Urlaubskasse der fünfköpfigen Familie bringen. Die ersten Versuche hatte Mayoral auf Blech gemacht, sägte sich dann aber dünne Holzplatten als Maluntergrund zurecht.

Mayoral hat keine Kunstakademie besucht – und auch sonst keine andere Ausbildung genossen. Als Aussteiger ist er vor vielen Jahren in die USA gekommen, um sich dort selbst das Kochen beizubringen. Und das Malen. Auf die Holzplatten malt er nun mit seinem naiv-realistischen Pinselstrich meist Menschen, die aberwitzige Dinge tun. Da legt sich einer ein Spiegelei auf den Kopf, ein anderer hämmert sich die Brillengläser kaputt, eine Frau wiederum stampft nackt auf Weintrauben herum. Als Vorbilder für seine Protagonisten dienen ihm Fotos aus alten Zeitschriften, oft erinnern Frisuren und Kleidung an die fünfziger und sechziger Jahre. Fast immer verfremdet er die Bilder noch mit einem lakonischen Kommentar, in unregelmäßigen Buchstaben auf das Holz gemalt: "Ich kenne nicht viele Menschen mit großen Haustierhummern", steht über einer schwarzhaarigen Frau, die ein gigantisches Schalentier an dessen Scheren hochhält.

Die kleinen Bilder, die wie surreale Karikaturen funktionieren, ließen sich auf den Flohmärkten leicht verkaufen, also versteigerte Mayoral sie irgendwann auch im Internet, auf der Auktionsplattform eBay. Und dann geschah das Wunder, über das Mayoral noch immer staunt. Nicht nur US-Amerikaner, auch Fremde aus Italien, England, Frankreich und Deutschland ersteigerten plötzlich seine Bilder, oft gleich dutzendweise. Die Sammler seiner Kunst trieben in Bietgefechten die Preise nach oben, einige der Holztafeln brachten mehrere Hundert Dollar.

Jeden Tag malte Mayoral fünf neue Werke, doch die Nachfrage nahm kein Ende, kein Bild blieb unverkauft. "Es machte: Booom", sagt Mayoral: "Und plötzlich war mein PayPal-Konto voller Geld." Aus dem Taschengeldgeschäft wurde ein echtes Einkommen. Obwohl Mayoral von keiner Galerie vertreten wird, verdient er mit seinen kleinen Kunstwerken heute viel mehr Geld als die große Mehrheit der Künstler.

Man kann sich die Auktionsergebnisse auf eBay ansehen, wo Mayoral unter dem Namen Monsterparty tagtäglich Nachschub bereitstellt: Ein Bild, auf dem ein Herr im Anzug einem weißen Pudel aus Macbeth vorliest, ging vor wenigen Tagen für 227,50 Dollar weg, andere Motive kosten nur 20 Dollar. Auch der Maler wundert sich über die Preisunterschiede, ein nachvollziehbares System kann er bisher nicht entdecken, nur einige Trends beschreiben: Für die erotischen Bilder lassen sich besonders hohe Preise in Deutschland erzielen. Und Diktatoren-Porträts verkaufen sich überall auf der Welt gut, in jüngster Vergangenheit etwa auch solche Bilder, auf denen Mayoral Hitler ridikülisiert. Dabei versteht sich Mayoral zuallererst als Surrealist, nicht unbedingt als Humorist. Sein großes Vorbild – auch wenn man das seinen Holztäfelchen nicht auf den ersten Blick ansieht – ist Max Ernst.

Kann etwas Kunst sein, was quasi am Fließband entsteht? Auch Raymond Pettibon zeichnet massenhaft Bilder in der Tradition der Comic-Art, und selbst Picasso hat zeitweise mehrere Leinwände pro Tag gefüllt. Mit Picassos Malerei aber will Mayoral seine Kunst gar nicht vergleichen, er bezeichnet die kleinen Holztafeln ganz bescheiden als Outsider Folk Art. Und wirklich, seine Arbeiten erinnern an die religiöse Volkskunst aus Lateinamerika, an die Retablos etwa aus Mexiko oder Peru, doch preisen sie nichts Heiliges. Sie sind Votivtafeln für Ironie und Alltagssurrealismus im 21. Jahrhundert.

Dem Künstler verhalfen die Bilder nicht nur zu einem zusätzlichen Einkommen, sie machten ihn auch über den Kreis seiner drei Kinder und seiner Frau hinaus berühmt. Gerade ist Mayorals erster Katalog im Oldenburger Lappan Verlag erschienen, der stern- Karikaturist Till Mette hat ein Vorwort geschrieben. Mette ist mitschuld am Erfolg von Mayoral, denn er hat die kleinen Tableaus 2011 durch Zufall auf eBay entdeckt und dann Freunde auf sie aufmerksam gemacht. Parallel zum Erscheinen des Buches gibt es nun eine Ausstellung mit einigen Mayoral-Bildern in der Caricatura-Galerie im Kasseler Kulturbahnhof (noch bis zum 3. November).

Laufen die Verkäufe auch weiterhin so gut, dass Mayoral monatlich eine fünfstellige Dollar-Summe daran verdient, will er die Arbeit als Koch reduzieren und sich noch mehr auf die Bilder konzentrieren. Gegen Vorkasse – 250 Dollar pro Bild – führt Mayoral auch Auftragsarbeiten aus, malt etwa Porträts von Familienangehörigen nach Fotos. Nicht ohne ein gewisses Unbehagen allerdings: "Ich bin kein gelernter Maler, es kann gut sein, dass dann auf dem Porträt einer geliebten Tochter das Auge schief sitzt." Bei seinen eigenen Kompositionen muss er sich um solche Probleme nicht scheren, der Charme des Naiven macht einen Teil des Reizes aus.

Inzwischen gibt es sogar einen secondary market für seine Bilder, sie werden für höhere Summen weiterverkauft, Kunden berichten Mayoral, dass sie die Bildtafeln auf Kunstmessen in Kalifornien wiederentdeckt hätten. So wie die führenden Galeristen ihre prominenten Künstler gerne dazu antreiben, größere und somit (nach einer etwas schlichten Kunstmarktlogik) auch teurer zu verkaufende Leinwände zu füllen, so wird auch Javier Mayoral neuerdings von einigen Sammlern ermuntert, auf großformatigen Holztafeln zu arbeiten.

Doch das würde sein eingespieltes Versandsystem durcheinanderbringen. Bisher steckt er seine Gemälde in Standardumschläge mit Luftpolsterfolie und verschickt sie für vier Dollar innerhalb der USA, für zwölf Dollar ins Ausland. Für Großformate aber gibt es keine Standardpakete, der Künstler müsste seine Zeit mit Transportfragen verplempern. Darauf hat er keine Lust. Er wolle einfach nur malen, sagt Javier Mayoral, das halte ihn gesund.