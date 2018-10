Der Anruf kommt gerade rechtzeitig. Wir sitzen schon beim Kaffee, das Interview ist fast zu Ende, da klingelt das Handy von Andreas Müller. Er schaut auf das Display, seine Augen leuchten für einen Moment, er nimmt den Anruf an:

"Daniel! Ich freu mich!"

Andreas Müller ist Richter in Bernau bei Berlin, Deutschlands härtester Jugendrichter, wie der Boulevard gern titelt. Äußerlich wirkt der 52-Jährige alles andere als hart. Er hat blasse, müde Augen, die Schultern hängen ein wenig. Er hat gerade ein Buch über seine Arbeit geschrieben, Schluss mit der Sozialromantik, das ihm heftigen Widerspruch prominenter Kriminologen eingetragen hat.

Daniel gehört zu seinen, nun ja: Opfern? Kunden? Fällen? Er stand bei Müller vor Gericht, ein 19-jähriger Neonazi und stadtbekannter Schläger. Müller verurteilte ihn wegen eines Überfalls auf ein indisches Lokal zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Ein ungewöhnlich hartes Urteil, das Daniel und seine rechten Kameraden abschrecken sollte. Mit Erfolg. Daniel machte eine Therapie, bekam in zweiter Instanz sogar Bewährung, beging keine Straftaten mehr, drehte später einen Antigewaltfilm, der mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Mittlerweile arbeitet er als Streetworker.

Jetzt möchte Daniel ein Exemplar von Müllers Buch, mit Widmung, und auch noch eins für seinen Kumpel Kevin.

"Klar, kriegste! Mach’s gut, Daniel."

Müller erzählt Daniels Fall in seinem Buch. Daniel sei das lebende Beispiel für Müllers These, dass Milde nicht immer das beste Mittel für einen Jugendlichen sei, dass manche auch mal eins vor den Latz kriegen müssten, um sich wieder zu fangen.

Also stimmt das doch: Deutschlands härtester Jugendrichter?

Müllers Stimme ist tief, er spricht langsam, manchmal fast schleppend, aber er kann sich jeden Moment in Rage reden. "Quatsch! Härte – Konsequenz, darum geht es!" Verfahren müssten schnell gehen, fordert Müller, auf Taten müssten rasch Sanktionen folgen, nicht erst Monate oder Jahre später – Daniel stand schon zehn Tage nach der Tat vor Gericht. Polizei, Gerichte, Jugendämter müssten enger zusammenarbeiten, der Staat müsse sich und seinen Regeln Respekt verschaffen, sonst werde er nicht ernst genommen, sonst bekämen junge Straftäter das Gefühl, sie könnten machen, was sie wollten. Und den Preis dafür zahlten alle, vor allem die Opfer der nächsten Straftat.

Eine Anhebung der Höchststrafen, etwa von zehn auf 15 Jahre für Jugendliche, lehnt Müller in seinem Buch strikt ab. Aber er plädiert dafür, junge Straftäter "frühzeitig für einige Wochen oder wenige Monate in den Knast stecken zu können" – zur Abschreckung. Bislang ist das nach deutschem Recht nicht möglich: Der Jugendrichter kann entweder Arrest verhängen, maximal vier Wochen lang, oder eine Freiheitsstrafe, Minimum sechs Monate. Dazwischen gibt es nichts.

Müllers Thesen haben ihm viel Aufmerksamkeit eingebracht. Das gefällt ihm, klar, er ist regelmäßig in Talkshows zu Gast, zuletzt bei Günther Jauch. Aber er wird auch heftig kritisiert. Der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, nennt Müllers Buch in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung kurz und böse "Gruselliteratur", ebenso wie den Bestseller der 2010 verstorbenen Berliner Richterin Kirsten Heisig, mit der Müller eng befreundet war. Die beiden, so Pfeiffer, schilderten ihre übelsten Fälle, die braven Bürger kauften das dann und fühlten sich in ihrem Urteil bestätigt, die Jugend sei schon schlimm.

In Wahrheit, argumentiert Pfeiffer, gebe es gar keinen Grund, ängstlich zu sein. Die Jugendkriminalität steige nicht, im Gegenteil, sie gehe laut Statistiken zurück. Auch die Zahl der schweren Gewalttaten nehme ab, nie sei die Jugend in Deutschland friedfertiger gewesen. Prävention zahle sich aus, nicht Härte sei gefragt, sondern Zuwendung, Hilfe, Milde.

"Ach ja, Milde!" Müller kann sehr spöttisch werden, wenn man ihn auf Pfeiffers Einwände anspricht: "Milde zahlt sich aus: für den Täter. Das Opfer wird von Leuten wie Pfeiffer leider vergessen."

Schon richtig, sagt Müller, die Fallzahlen gingen zurück. "Aber warum denn?" Weil es immer weniger Jugendliche gebe, der demografische Wandel. Weil die Wirtschaft gut laufe. Aber eben auch, weil jüngere Richter, die frei seien von der "Sozialromantik" der Altachtundsechziger, schon viel konsequenter durchgriffen. Weil in einer Stadt wie Berlin mittlerweile zwei Drittel aller jugendlichen Intensivtäter in Haft säßen. "Zum Glück, so können sie keine Straftaten mehr begehen, und es gibt keine neuen Opfer."

Abschreckung, Konsequenz, wie er sie fordere, sagt Müller, funktioniere. "Nur unseren Erfolg kann man eben nicht messen", keine Statistik könne das erfassen. "Wir sind ja keine inflationären Wegsperrer", aber die "verbohrte Ansicht, Knast sei in jedem Fall Teufelszeug und als erzieherisches Mittel grundsätzlich ungeeignet", die sei einfach falsch.

Der medial ausgetragene Zwist zwischen Müller und Pfeiffer ist natürlich auch ein Kampf um Aufmerksamkeit, um Meinungsführerschaft: Praktiker gegen Wissenschaftler, Erfahrung versus Theorie. Konservative gegen liberale Juristen, das sind die simplen Kategorien. Nur passt Müller da nicht recht rein. Er ist "Pazifist", wie er selbst sagt, hat den Wehrdienst verweigert und die Nato-Intervention im Kosovo bekämpft, er hat für die Linke in Bernau kandidiert und streitet leidenschaftlich für die Freigabe von Cannabis. Nicht gerade ein Posterboy des Autoritären oder Konservativen.

Viele Juristen, zumal Richter, kommen aus bürgerlichen, geordneten Verhältnissen, von oben. Müller nicht. Er kommt von unten, aus einer kaputten, gezeichneten Familie. Sein Vater, ein Bäcker, trank sich zu Tode, sein älterer Bruder wurde drogenabhängig und kriminell, die Mutter starb an Krebs. Auch davon berichtet er in seinem Buch, sehr offen, mutig. Er erwähnt sogar, dass er selbst seinen Dämonen ins Auge geschaut habe. Nach dem Selbstmord von Kirsten Heisig habe er, so schreibt er, den Impuls verspürt, "Kirsten in die Sterne zu folgen". Aber er ging stattdessen in eine Klinik im Allgäu. "Ich habe hundert Stunden Therapie hinter mir", sagt er heute.

Anders als seinem großen Bruder gelang es Müller als Jugendlicher, sich aus dem Elend zu befreien, vielleicht, wie er selbst sagt, weil er das jüngste Kind war. Er machte Abitur, studierte Jura, wurde Richter, erst in Münster, dann in Bernau bei Berlin.

Dort wurde er bald bekannt, weil er das Tragen von Springerstiefeln in seinem Gerichtssaal verbot. All die harten Jungs, die Neonazis, die Glatzen, die als Zeugen oder Angeklagte vor ihm erscheinen mussten, standen plötzlich auf Socken da. Oder in Turnschuhen. So wirkten sie kleiner, weniger einschüchternd. Und Müller machte klar, wer im Gerichtssaal das Sagen hat.

"Ich bin", sagt er, "per Gesetz der oberste Erzieher in meinem Kiez. Deshalb muss ich mir Autorität verschaffen." Müller nimmt seinen Job ernst, keine Frage. Er brennt für seine Aufgabe. Wenn man ihn anschaut, fragt man sich, ob er nicht verbrenne. Er zündet sich eine Zigarette nach der anderen an, tigert umher, gerät rasch in Hitze, gestikuliert heftig, dann verstummt er wieder, scheint in sich gekehrt.

Er wirkt bei aller Leidenschaft auch etwas erschöpft. Es war sicherlich anstrengend, neben seiner Arbeit als Richter auch noch ein Buch zu schreiben. Denn dieses normale Pensum ist schon belastend genug, jedenfalls wenn ein Richter sich nicht in die Routine zurückzieht, nicht bloß Akten abarbeitet, sondern immer wieder kämpft, um jeden Angeklagten – und um jedes Opfer.

Man kann Müllers Buch nämlich auch ganz anders lesen. Nicht als Plädoyer für Konsequenz, Abschreckung, manchmal auch empfindliche Strafen. Sondern als leidenschaftlichen Appell, in den jugendlichen Tätern nicht bloß Fälle zu sehen, die schematisch zu erledigen sind, sondern Individuen, die auch individuell angesprochen werden müssen. Manche mit Milde, manche mit erhobenem Zeigefinger, manche mit Schärfe. "Genau so, wie Eltern ihre Kinder nur mit einer Mischung aus ganz viel Liebe und Klarheit erziehen können", resümiert Müller, "müssen auch Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, sowohl Zuwendung als auch Konsequenz zu spüren bekommen."

Wie viel Kraft das kostet, kann man Müller ansehen.