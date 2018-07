Tante Josefine beschrieb ihren Familienstand stets als: "unschuldig geschieden". Auch dann noch, als im bürgerlichen Recht das Schuldprinzip abgeschafft war. Die Tante war genetisch katholisch, das schlechte Gewissen steckte im Erbgut. Mittlerweile wäre sie eine unter vielen mit ihrer gescheiterten Ehe. Doch innerhalb der Kirchenmauern tut Scheiden besonders weh: Wer wieder zum Standesamt geht, ist von den Sakramenten ausgeschlossen, auch von der Beichte. In katholischen Arbeitsverträgen gilt eine zweite Ehe als Kündigungsgrund. Ausgerechnet in Herzensangelegenheiten ist die Kirche unbarmherzig.

Unerwartet erlaubt die Diözese Freiburg nun das Verbotene. In ihrer 16-seitigen Handreichung für die Seelsorge findet sich nach viel Wenn und Aber die Passage: Wiederverheiratete Geschiedene sollen mit geistlichem Beistand ihr Gewissen prüfen, dann dürfen sie wieder die Sakramente empfangen.

Der Durchbruch dürfte Robert Zollitsch zu verdanken sein, bis vor Kurzem Erzbischof von Freiburg. Vor zwei Jahren versprach er in einem Interview mit der ZEIT mehr Nachsicht, blieb aber vage – und scheiterte am Widerstand von Benedikt XVI., dem der Bund von Mann und Frau auf ewig heilig war. Nun dürften Zollitschs Amtsbrüder nicht alle begeistert sein von seinem Vorstoß. Jahrelang haben sie diskutiert, bis in Details: etwa ob es geschiedene Wiederverheiratete, verheiratete Geschiedene oder Menschen mit Trennungshintergrund heißen müsse. Jetzt aber geht es auf die Schnelle ums große Ganze. Einen Sakramententourismus gen Süddeutschland werden die Bischöfe kaum zulassen. Wenn Franziskus den Freiburgern nicht widerspricht, ist das ein Jawort.

Die neue Freiheit ist richtig. Aber sie ist nicht zu Ende gedacht. Bei so viel Herz und Hand kommt der Kopf kaum mit: Die Theologie der Ehe hat sich seit Joseph Ratzingers Wirken nicht grundlegend geändert, sie nimmt Maß am Gelingen, nicht am Scheitern. Greift die Kirche nun nicht mehr nach den Sternen, weil die zu hoch hängen? In 20 Jahren könnten Beobachter sagen: Franziskus und ein Freiburger Papier sind schuld daran, dass sich die Una Sancta von einer Kirche der Norm in eine Kirche der Normalsterblichen verwandelt hat. Die Seelsorger spielen darin groß auf, ein paar verbliebene Hardliner dürfen sich in einer Art Dogmen-Disneyland folgenlos vergnügen. Eine aufregende Vorstellung: Diese Kirche ist nicht mehr Widerpart, sondern Partnerin. Aber, wie viele Ehen, auf Dauer auch ermüdend. Gewissensfreiheit, das müssen Katholiken erst lernen, ist fast so anstrengend wie Tante Josefines unschuldige Schuld.