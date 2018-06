Sieben Tage Seifenlauge wirken Wunder. Der Sammler in Jeans, der gerade zwei Teller der Königlichen Porzellanmanufaktur (KPM) in den Händen hält, hat es selbst ausprobiert. "Den Abrieb sieht man dann nicht mehr", erklärt er und studiert wieder die zarten, rosafarbenen Bouquets auf dem Porzellan von 1763, das mindestens 500 Euro bringen soll, wenn das Kölner Auktionshaus Lempertz am 12. Oktober nach vier Jahren endlich wieder eine Versteigerung in Berlin durchführt. Die Chancen für das Geschirr, einen Käufer zu finden, stehen nicht schlecht. Man müsse nur, sagt der Sammler, das Arrangement in der Glasvitrine ändern. Der Teller mit den duftigen, auseinanderstrebenden Blümchen gehöre nach vorn. Er sei älter und schöner, selbst wenn er stärkere Gebrauchsspuren aufweise. Eine Mitarbeiterin von Lempertz tauscht die Exponate aus, während um sie herum die geladenen Gäste zur Vorbesichtigung strömen, um die 232 Losnummern zu begutachten.

In der Dependance von Lempertz herrscht ein neuer Ton. Jünger und ungezwungener, als man ihn von Versteigerungen historischer Gemälde und Objekte sonst kennt. Das wirkt zugleich etwas eigenwillig inmitten jener preußischen Vergangenheit, die gerade mit den Losen der Berlin-Auktion heraufbeschworen wird. Etwa mit einer Teetasse von Friedrich dem Großen, um 1762 in Auftrag gegeben, in Meißen gebrannt und mit eisenroten Blütenzweigen und Goldschuppen am Rand verziert (Schätzpreis: 3000 bis 3500 Euro). Oder einem Paar Teller, das die KPM 1817 mit Kränzen aus Eichenlaub und Eisernen Kreuzen in der Spiegelmitte verzierte, um Prinz Wilhelm den Älteren für seine militärischen Erfolge zu ehren. Doch Alice und Kilian Jay von Seldeneck, die neuen Berliner Repräsentanten des Kölner Auktionshauses, wissen sehr gut, wofür das Herz ihrer Kunden schlägt. Memorabilien aus fernen Kaiserzeiten gehören offenbar genauso dazu wie Malerei vom späten Mittelalter bis zur beginnenden Moderne. Etwa jenes kleine, wunderbare Porträt des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg, das Cranach-Schüler Zacharias Wehm 1585 in Öl auf Holz malte (25.000 bis 28.000 Euro).

Lempertz will das in Berlin stagnierende Geschäft mit alter Kunst aufmischen

Die jüngste von Lempertz beworbene Epoche mündet in die Secession, mit der sich die progressiven Maler Berlins ab 1898 von der Kunstakademie abgrenzten. Ihr teuerstes Exponat ist ein Gemälde von Lesser Ury von etwa 1918, auf dessen dunklem Grund die Blüten weißer Chrysanthemen wie Leuchtkörper förmlich explodieren. Los Nummer 229 liegt mit geschätzten 28.000 bis 32.000 Euro noch etwas höher als das kleinformatige Bildnis aus dem 16. Jahrhundert, es markiert jedoch auch die höchsten Erwartungen jener Auktion, mit der Kilian Jay von Seldeneck seinen Einstand als Auktionator geben wird. Vor etwas über einem Jahr war der gebürtige Berliner, Jahrgang 1979, noch als Bankkaufmann in Zürich tätig. Seine Frau, Tochter von Lempertz-Inhaber Henrik Hanstein, betreute seit 2008 die Schweizer Repräsentanz. Die ausgebildete Restauratorin und Kunsthistorikerin beobachtete aber auch immer die Situation in Berlin. Lempertz hatte hier zwar vor acht Jahren einen Altbau im Nikolaiviertel bezogen, doch abgesehen von der Vorbesichtigung jener wandernden Spitzenwerke, die später in Köln versteigert wurden, und einigen Berlin- und Design-Auktionen blieb es ruhig in der Repräsentanz. Nun will das Paar die Berliner Geschäfte beleben.

Für die Stadt ist das ein Gewinn. Hier übersieht man im Dickicht der zeitgenössischen Galerien schnell, dass der Handel mit alter Kunst stagniert. Die wenigen angestammten Kunsthändler geben sukzessive aus Altersgründen auf, und mit der Ars Nobilis hat sich 2011 die wichtigste Kunst- und Antiquitätenmesse verabschiedet. Vor diesem Hintergrund lässt das Auktionshaus dieses Segment in zweifacher Hinsicht glänzen: Ein starkes Konvolut jener Gemälde, die am kommenden Samstag versteigert werden, stammt vom Händler Volker Westphal, der sein Geschäft nach über einem halben Jahrhundert auf den privaten Verkauf in seiner großbürgerlichen Wohnung in Charlottenburg beschränkt. Aus seiner Sammlung kommen Bilder wie das impressionistische Blumenstillleben Chrysanthemen in einer Cloissoné-Vase von George Mosson (9000 bis 12.000 Euro), der raffinierte Blick auf Dubrovnik von Willy Jaeckel (6000 bis 8000 Euro) oder ein eher ungewöhnliches Sujet von Walter Leistikow, eine Thüringer Landschaft mit Burg um 1900 (16.000 bis 18.000 Euro).

Mit der Villa Grisebach konkurrieren die Kölner um Publikum und Ware

Mit dieser Auswahl setzt Lempertz allerdings auch ein Zeichen. Den Berliner Markt dominiert seit den späten achtziger Jahren die Villa Grisebach; zuerst als Auktionshaus mit Schwerpunkt auf Kunst der Moderne. Doch seit vor gut zwei Jahren Florian Illies, der Kunsthistoriker, Bestsellerautor und ehemalige Ressortleiter des ZEIT- Feuilletons, als Gesellschafter eingestiegen ist, liegt ein weiterer Fokus auf dem 19. Jahrhundert. Illies ist zuständig für Malerei dieser Zeit; Stefan Körner baut die Abteilung Orangerie für Kunstgewerbe kontinuierlich auf. Man wird also künftig konkurrieren, um Ware wie auch Publikum.

Alice Jay von Seldeneck sieht das gelassen: Es sei Platz für beide Häuser. Außerdem, ergänzt ihr Mann, verkörpere man eine neue Generation. "Man kennt sich, mag sich – und ist längst nicht mehr so sehr Einzelkämpfer wie die Kunsthändler der Vergangenheit." Natürlich gibt es momentan auch keine Zweifel an der Rangfolge. In einer Stadt, in der Grisebach mit jeder Auktion Millionen umsetzt und im Frühjahr allein für das Bild eines unbekannten Dresdner Künstlers von 1820 knapp 100.000 Euro erzielte, wirken die Taxen der Lempertz-Auktion – vorerst noch – bescheiden.