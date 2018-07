Karneval und Fußball, Flipflops und Copacabana – Peter Burghardts Gebrauchsanweisung für Brasilien segelt hart am Wind der gängigen Klischees. Darunter natürlich auch der Bossa nova. "Din, don, dun, bring, don-dun" – die sanfte Stimme João Gilbertos über ein paar fast zaghaft intonierten Gitarrenakkorden –, das genügt, und jeder weiß sofort, worum es geht.



Das Girl From Ipanema kam von brasilianischer schnell zu internationaler Berühmtheit. Doch nicht erst seitdem Frank Sinatra und Stan Getz ihre Musik mit brasilianischen Rhythmen und Harmonien fütterten, träumte man von der Copacabana als einer tropischen Variante der Côte d’Azur. Burghardt erinnert daran, wie Hollywood den berühmtesten Strand der Welt schon in den 1920er Jahren entdeckte und sich das Hotel Copacabana Palace in denselben Jahren auf den amerikanischen Geschmack einstellte.



Der Autor befasst sich aber auch mit den bezeichnendsten Symptomen der brasilianischen Gegenwart: Er schildert die immense Bedeutung der Telenovela und wirft einen Blick auf die Zuckerproduktion, die für die Herstellung der Spirituose Cachaça so wichtig ist; er erörtert die sprachlichen Eigenheiten des brasilianischen Portugiesisch und erzählt vom Konsumrausch der High Society, die im Vergleich zur armen Bevölkerung auf einem anderen Planeten lebt. Und natürlich geht es um den Nationalsport, den futebol, der von der Nationalelf abwärts im ganzen Land von 30 Millionen Menschen betrieben wird. Für Leser, die sich einen ersten, flüchtigen Überblick über die Kultur und den Alltag Brasiliens verschaffen wollen, ist das Buch vielleicht von einem gewissen Gebrauchswert.