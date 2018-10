Die Frage: Thomas und Maria haben geheiratet, waren aber bisher überzeugt, dass sie keine Kinder wollen. Irgendwann wurde das "Nein" weicher, wanderte in Richtung "vielleicht". Vor zwei Wochen sagte Maria, sie würden es wahrscheinlich bereuen, wenn sie kein Kind hätten. Thomas freute sich – er konnte sich ebenfalls gut vorstellen, mit Maria ein Kind zu bekommen.



Und obwohl Thomas in seiner abwägenden Art nicht die Initiative ergriffen hatte, ist er doch verunsichert, als Maria einige Wochen später mitten aus heftigem Stress heraus erklärt, sie könne sich keinem Kind zumuten, sie sei einfach zu labil und werfe in Momenten des Zorns sogar Tassen an die Wand. Thomas würde diese Sorgen gern zerstreuen. Er glaubt fest daran, dass Maria eine gute Mutter wäre, selbst wenn sie mal überreagiert.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Entgegen einer weit verbreiteten Annahme beruhen Beziehungen eher auf Entscheidungen als auf Emotionen. Die ungefilterte Emotion lässt Menschen nicht nur Tassen an die Wand werfen, sondern auch Personen – besonders die am meisten geliebten.



Wenn Maria Thomas bisher nicht an die Wand geworfen hat, müsste er eigentlich schon wissen, wie er ihre Sorgen zerstreuen kann. Denn dass Maria sich solche Sorgen macht, spricht eher für ihre Eignung als Mutter denn dagegen: Mütter, die ihren Kindern schaden, gehen in der Regel gänzlich bedenkenlos an diese Aufgabe heran. Wenn Thomas klar sagt, dass er seine Stärken und Schwächen mit denen Marias zusammenlegen und Vater werden will, hat Maria die besten Chancen, ihre Ängste zu überwinden.