Ich bin schuldig. Zumindest mitschuldig. Daran, dass die FDP an der Fünfprozenthürde für die Wahl in den Deutschen Bundestag gescheitert ist. Denn im Vorfeld der Wahl habe ich, im Auftrag einer Gruppe Deutscher, eine Kampagne geführt, die den Rauswurf der FDP zum Ziel hatte.

Ein Schweizer, der eine deutsche Partei aufs Korn nimmt? Ja, man könnte sagen: Das war Tells Geschoss. Doch wie ist es dazu gekommen?

Ich sehe mich als Liberaler im Sinne des Sozialen Kapitals, wie es der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler verstanden hat: liberal in weltanschaulichen und politischen Fragen, liberal im Sinne des Wettbewerbs in der Wirtschaft. Als Vorsitzender des Vereins Dignitas (Sektion Deutschland) e. V. kämpfe ich dafür, dass in der Bundesrepublik Sterbehilfe in der Form des begleiteten Freitodes erlaubt wird – in ähnlicher Weise, wie das in der Schweiz möglich ist.

Ludwig A. Minelli 81, ist Gründer und Präsident der Sterbehilfeorganisation Dignitas in der Schweiz und in Deutschland.

Warum aber habe ich mitgeholfen, just jene Partei in den Abgrund zu stoßen, die dem Thema Sterbehilfe bisher am offensten begegnete?

Weil dadurch die CDU am empfindlichsten getroffen werden konnte. Sie wird nun wohl nur gegen einen hohen politischen Preis einen Koalitionspartner finden – und erhält damit auch die Quittung für ihre lügenhafte Behauptung, es gebe in Deutschland eine gewinnorientierte Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung.

Hinzu kam, dass sich die FDP immer stärker dem Wirtschaftsliberalismus zuwandte: weniger Steuern, keine Staatseingriffe. Gleichzeitig verfolgte sie eine unappetitliche Klientelpolitik. Unvergessen ist die bescheidene Spende der Mövenpick-Gruppe des Münchner Bankier-Barons von Finck, die dem Gastgewerbe eine Senkung der Mehrwertsteuer einbrachte. Und nachdem ich erleben musste, wie mit Philipp Rösler ein inhaltsleerer Großsprecher die letzten Reste grundliberalen Verständnisses mit Wortschwällen hinwegspülte, beschloss ich, mich als europäischer Citoyen in die deutsche Politik einzumischen.

Es gelang mir also, eine Gruppe von Deutschen zu finden, die bereit war, eine Kampagne gegen die FDP zu tragen. Die finanziellen Mittel von etwas mehr als 500.000 Euro konnte ich privat beschaffen. Meine Mitstreiter möchten in Deutschland seit Langem eine vernünftige Sterbehilfe etablieren. Dafür sprechen sich in Umfragen seit Jahrzehnten in der Regel etwa 80 Prozent der Befragten aus, doch die Politik verweigert sich dieser Debatte. Und die Medien sind Teil einer Verschwörung des Verschweigens.

Es war eines der Ziele dieser Kampagne, den Politikern der Bundesrepublik klarzumachen: Die Haltung zum Thema Sterbehilfe vermag nicht nur über Wahl oder Nichtwahl eines Politikers, sondern auch über die Existenz oder Nichtexistenz einer Partei im Bundestag zu entscheiden.

Die Gruppe griff zweimal in einen Wahlkampf ein: Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen nannte sie sich Freie Bürger Niedersachsens, bei den Bundestagswahlen Freie BRD-Bürger.

Die erste Bewährungsprobe bestand sie mit ihrer Kampagne im Januar 2013. In den Tagen vor der Wahl erschienen in den Zeitungen von Niedersachsen flächendeckend halbseitige Anzeigen. Darin wurde eine Auszeit für die FDP gefordert. Dank einer unterschwellig geführten Zweitstimmenkampagne erreichte die FDP schließlich zwar einen Stimmenanteil von 9,9 Prozent, doch fehlten diese dann der CDU. Somit lösten SPD und Grüne die Landesregierung unter David McAllister ab – mit einer Mehrheit von einer einzigen Stimme im Landtag. Für eine Koalition von CDU und FDP fehlten 8.000 Zweitstimmen. Die Wählerwanderung zeigte es: Den 101.000 CDU-Leihstimmen, die die FDP hinzugewann, standen 35.000 Wähler gegenüber, die sich von der FDP abwandten.

Niemand wird beweisen können, dass es gerade die von mir unterstützte Kampagne war, die zum Regierungswechsel geführt hat. Doch ist dies höchstwahrscheinlich der Fall.

Ermutigt durch diesen Erfolg, beschloss ich, zusammen mit meiner Gruppe, mich auch in den Bundestagswahlkampf einzumischen.

Dabei agierten wir mit verhältnismäßig kleinen Anzeigen, schwarzer Grund mit weißem Text, platziert von Mitte Juni 2013 an auf redaktionellen Seiten in der Berliner Zeitung, der Stuttgarter Zeitung, der WAZ , der HAZ und der Süddeutschen Zeitung . Auf deren Websites wurden die Anzeigen auch eingeblendet, wenn ein politisch interessierter User auf eine Seite zugriff. Auf diese Weise generierten die sechs Anzeigenthemen mehr als 140 Millionen Leserkontakte in gedruckten Zeitungen und rund 24 Millionen Internetclicks.

In den Anzeigen thematisierten wir die Sterbehilfe, die Trennung von Kirche und Staat, die Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts, die Einsitznahme von Kirchenvertretern in Rundfunkräten und den Mangel an Demokratie in Deutschland – alles grundliberale Forderungen. Verwiesen wurde auf die Internetseite www.btwahl2013.info.

Die Kampagne wollte zeigen, dass die FDP nicht mehr liberal politisiert. Und dass es nur eine Chance gibt, damit sie für echte Liberale wieder wählbar wird: nämlich ihr eine Auszeit außerhalb des Bundestags zu verordnen.

Dignitas Infobox Was ist Dignitas? Die Sterbehilfeorganisation begleitet Menschen seit 1998 in den Suizid. Sie hat rund 6.500 Mitglieder, knapp die Hälfte davon lebt in Deutschland. Bisher nahmen sich über 1500 Menschen mit Dignitas das Leben. Die Organisation steht im Ruf, "Sterbetourismus" zu betreiben, weil viele Sterbewillige aus dem Ausland anreisen. Ihr Gründer ist der Journalist und Rechtsanwalt Ludwig A. Minelli. Er ist bekannt für seinen burschikosen Umgang mit dem Tod. Er richtete Sterbezimmer in einem Industriegebiet ein und ließ die Asche von Toten im Zürichsee versenken.

Gemäß der Statistik des Bundeswahlleiters fehlten der FDP am Wahlabend zum Erreichen von wenigstens fünf Prozent der Zweitstimmen genau 102 701 Stimmen. Wenn nur eine von 1600 Personen, die unsere Kampagne gesehen haben, ihretwegen nicht oder nicht mehr FDP gewählt haben sollten, dann hätte allein diese Kampagne zum Rauswurf der Partei aus dem Bundestag geführt. Angesichts des mir vorliegenden Zahlenmaterials erscheint es als überaus wahrscheinlich, dass es unsere Inserate waren, die zum Wechsel der Landesregierung in Hannover und zum Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag geführt haben.

Ja, ich habe mich als Schweizer in die deutsche Politik eingemischt. Ich habe mit dieser Kampagne das Spielfeld der deutschen Politik wesentlich verändert. Europa wählt mit, wenn Deutschland zur Wahlurne schreitet. Und ich habe damit Deutschlands Parteien auf die Notwendigkeit hingewiesen, in ihrer Politik wichtige Bedürfnisse der Bevölkerung nicht weiterhin jahrzehntelang unter den Tisch zu kehren. Allen voran die Sterbehilfe.