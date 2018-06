Scrabble verbindet. Das zeigt sich nicht nur im Großen, wenn 30, 40 oder 50 Leute aus der gesamten Republik zu einem Wochenendturnier zusammenkommen.



Jüngst erfuhr ich von einem Berliner Paar, das befreundete Scrabbler in Freiburg im Breisgau besuchte, um anschließend zum Spielen in die Schweiz weiterzufahren.



Auch ich kam neulich in den Genuss eines Treffens mit einer Scrabblerin, verbunden mit einer Premiere. Susanne Ophoven-Gottschalk überführte ihr Boot von den Niederlanden nach Berlin und schlug eine Partie an Bord vor. In einem Jachthafen am Mittellandkanal trennten wir uns schiedlich-friedlich 1 : 1. Auch wenn ich schon mehrfach Scrabble-Gäste in Hannover begrüßen durfte, keiner zuvor war je per Schiff angereist. Auf der weiteren Fahrt langweilte sich die Horn-Bad Meinbergerin, was sie zum hier abgebildeten, leicht Nautik-lastigen Rätsel animierte.

Welches Wort bringt etwas mehr als 70 Punkte?

Lösung aus Nr. 41:

Insgesamt 199 Punkte brachte FIBROMYALGIEN auf H3–H15

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de