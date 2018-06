Warum nur trägt die Parkuhr neuerdings ein Strickmützchen? Und wozu braucht die Skulptur einen BH? Seltsam auch die rote Schaukel, die an der Bushaltestelle hin und her schwingt. Oder die beiden Sessel, aus Paletten gezimmert, die auf der lärmumtosten Verkehrsinsel stehen. Man muss sich über all das nicht wundern. Man kann daran vorbeigehen, gedankenlos.



Vermutlich sind Sessel und Schaukel am nächsten Tag ohnehin verschwunden, von der Müllabfuhr entsorgt. Fort auch der Pollerschal und der BH. Dann sieht es aus, als wäre nichts gewesen: die Stadt, ein ewig-stoisches Gebilde. Was sollten Strickmützchen, selbst gebaute Stadtmöbel und all die anderen surrealistisch anmutenden Dreingaben schon bedeuten. Es sind ephemere Erscheinungen, und wohl nur wenige kämen auf die Idee, sie als Zeichen einer großen Verwandlung zu deuten.

Das aber sind sie: In ihnen kündigt sich ein Umschwung an, ein urbaner Neuanfang. Das Leben, das man so lange aus den Städten vertrieben wähnte, drängt mit Macht in sie zurück, es zieht auf die Promenaden, Plätze, Kreuzungen, auf Parkdecks und selbst unter Autobahnbrücken. Es ist, wenn nicht alles täuscht, eine Kehrtwende in der windungsreichen Geschichte der urbanen Kultur.

Lange war die Stadt abgeschrieben. Spätestens seit den sechziger Jahren sprachen viele nur noch von der geschundenen, zerfransten, gemeuchelten Stadt. Sie warnten vor Verarmung, Segregation, vor der Privatisierung des öffentlichen Raums. Und diese Verlustgeschichten, wie sie auch von prominenten Autoren wie Richard Sennett oder Rem Koolhaas erzählt wurden, handelten nicht allein von sozialer oder ästhetischer Erosion. Gemeint war immer auch das Ende eines großen Ideals, das Ende der Stadt als Freiheitsraum. Erst hier habe das moderne Subjekt die Welt erblickt und schließlich zu neuen, demokratischen Formen der Öffentlichkeit gefunden.

Jetzt zeigt sich: Von einem posturbanen Zeitalter kann keine Rede sein. Nicht im globalen Maßstab, da seit 2008 mehr Menschen in städtischen Gefilden als auf dem Land leben. Und ebenso wenig, wenn man die zumeist wohlhabenden Hemisphären des Nordens betrachtet. Je weiter sich das industrielle Zeitalter dem Ende zuneigt und je stärker das zu greifen beginnt, was man die Digitalmoderne nennen könnte, desto mehr scheint das Verlangen nach Stadt, nach ihrer Intensität und Dichte zu wachsen. Vor allem ihre freien, unbestimmten Räume gewinnen eine andere Bedeutung. Ohne dass sie jemand gerufen hätte, ohne dass es eine Kampagne gäbe, gar eine Staatsinitiative zur Reurbanisierung, zieht es viele Menschen hinein in die Räume der Stadt.

Es ist ein Urbanismus von unten: Auf mannigfache Weise beginnen viele Bürger, sich die Stadt anzueignen und zu verändern. In Zeiten des Hyperindividualismus wird sie zu einem Raum geteilter Erfahrungen, zu einem Forum, in dem sich die kollektiven Interessen bündeln und neues Gewicht erlangen. In gewisser Weise profitiert die Stadt von der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung. Denn während die Bedeutung der Nationalstaaten so rasch schwindet, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden war, erblickt eine wachsende Zahl von Menschen in ihrem urbanen Umfeld einen Handlungsraum, der sich überschauen und gestalten lässt. Sie begegnen der eigenen Hilflosigkeit, den Ohnmachtsgefühlen angesichts weltumspannender Kapitalinteressen, indem sie sich mit Gleichgesinnten zusammentun.

Aus Dallas wird Paris

Auf eine oft anarchistische Weise bauen diese Initiativen auf die Macht der einfachen Tat, so wie zwei Bürger in Oak Cliff, einem Viertel von Dallas mit vielen heruntergekommenen Gebäuden. Aus einer Laune heraus begannen sie, sich ihre Stadt im Konjunktiv auszumalen: Wie sähe sie aus mit Straßencafés und Blumenläden, mit breiten Bürgersteigen und Fahrradwegen? Und sie beschlossen: Ihr Dallas sollte wie Paris werden – mit Menschen, die aus ihren Autos steigen und mit ihren Kindern die Straßen bevölkern. Mit dieser unmöglichen Idee war ein Anfang gemacht. Ein anderes Narrativ war in der Welt. Und einige Freiwillige ließen sich dafür begeistern.

Gemeinsam begannen sie mit ihrer Straßeneroberung, zweigten zwei Fahrbahnen mithilfe von Blumenkästen ab, um dort Bänke und Tische aufzubauen, überspannten die Straße mit bunten Weihnachtsketten und trieben weitere hilfsbereite Mitstreiter auf, die in den Läden ein paar Waren anboten oder eine Galerie eröffneten. Alles in allem investierten sie weniger als 1000 Dollar für ihre Building-Better-Blocks-Initiative.

An einem Wochenende im Frühjahr 2010 luden sie dann ein, und es kamen mehrere Hundert Menschen, die ihre Stadt tatsächlich zu Fuß erkundeten, der Straßenmusik zuhörten, ihre Kinder zum Bildermalen in einer ehemaligen Autowerkstatt abgaben und am Ende darüber staunten, wie einfach es sein kann, den öffentlichen Raum zum Leben zu erwecken.

Mit viel Enthusiasmus war es den Aktivisten gelungen, innerhalb von nur 24 Stunden ihrem Viertel einen Anstoß zu geben, eine urbane Defibrillation, wie sie es nannten. Am Montag nach dem Wochenende war dann alles vorüber. Geblieben aber war die Idee: mit kleinen, schnellen Eingriffen etwas zu bewirken – und die Stadt nicht als die Sache der anderen, sondern als eigenen Handlungsraum zu begreifen.