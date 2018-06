Diese Gestalten haben sich in der Verwesung eingerichtet, sie verschanzen sich im eigenen Fleisch. Der Verfall ist, mit mikrobiologischen Armeen, in ihre Leiber einmarschiert. Die Ablagerungen schweren Essens und Trinkens verhüllen die Skelette, Längs- und Querschwarten von Genussfett bedecken noch die Innereien. Aber der Kampf ist entschieden. Wir sind in der Welt des Lucian Freud.

Dem großen in Berlin (1922) geborenen und in London (2011) gestorbenen Maler ist im Kunsthistorischen Museum Wien, zwei Kilometer entfernt von der Berggasse, worin sein Großvater Sigmund Freud die Psychoanalyse begründet und praktiziert hatte, eine Retrospektive gewidmet.

Wenn man Lucian Freuds Gemälde eine Weile betrachtet, überträgt sich der Blick des Malers auf den Betrachter. Man sieht die Menschen, genauer: das Menschenfleisch, mit seinen Augen. Man steht vor Freuds Gemälden und denkt: Es ist eine Lust, gemeinsam unterzugehen. Tier und Mensch liegen beieinander in Girl with a White Dog (1950/51), wo die müde Schnauze des Bullterriers, nur eine Spanne entfernt von der entblößten Brust der Frau, auf deren angewinkeltem Bein ruht; Mann (riesig) und Frau (zierlich) liegen zusammen in And the Bridegroom (1993), einem Geschlinge der Glieder, die Komposition beherrscht vom schlaffen Penis des schlafenden Mannes: einem Bildzentrum, welches den Blick erdwärts lenkt. Eine schwere, nackte Frau und ein Sofa liegen zusammen wie zwei Liebende, denn bei Freud ist auch das Möbelstück wesenhaft, gemäß seines Satzes: "Alles ist ein Porträt, auch wenn es ein Stuhl ist" – so zu sehen in dem Gemälde Benefits Supervisor Sleeping (1995), auf dem die schlafende Sue Tilley mit der linken Hand sich am Sofa festhält und mit der rechten die eigene Brust stützt, um von deren Gewicht nicht zu Boden gezogen zu werden. All diese Bilder zeigen die Zeit nach der Ekstase, Restwärme zirkuliert zwischen den Wesen, sie wird über Haut- und Knochenleitungen transportiert und verliert sich in Laken und Matratzen. Mehr ist nicht möglich zwischen uns.

Der Kunstkritiker Robert Hughes hat Lucian Freud als den Gestalter von "human clay", menschlichem Lehm, beschrieben, und tatsächlich sind Freuds Gestalten wie überzogen von den Krusten und dem Schorf einer eben geronnenen Flüssigkeit (ein Effekt, der bestimmten Farben mit hohem Bleianteil zu verdanken ist). Die Schöpfung ist nicht erkaltet, aber ihr Schicksal ist entschieden. Die Körper sind aufgeworfen, als arbeite unter der Haut eine fremde Gewalt. Und in den Gesichtern herrscht flackernder Aufruhr.

In jedem Gesicht spielt sich ein Kampf der Toten gegen die Lebenden ab. Die Toten kämpfen darum, bemerkbar zu bleiben. Die Züge der Vorfahren wollen nicht vergehen – deshalb das zugleich Wilde und Erschöpfte, das Abgekämpfte in den Porträts. Freuds Gesichter haben die stille Wildheit einer Wasserfläche, unter der sich Raubtiere darum streiten, an die Oberfläche zu stoßen und nach Luft zu schnappen: Man sieht nicht ihre Gestalt, aber man sieht ihre Bisse, die wütenden Versuche, hochzukommen.

Anlässlich seines siebzigsten Geburtstags begann Freud mit der Arbeit an einem Selbstporträt, auf dem man ihn nackt, bekleidet nur mit ungeschnürten Stiefeln sieht. Er schaut knapp am Betrachter vorbei, und er hält, wie es im Katalog heißt, Spachtel und Farbpalette "wie Schwert und Schild". Ein Ritter in seiner Rüstung, gefangen im Turnier des Werdens und Vergehens. Auf die Rolle als sein eigenes Modell angesprochen, das sich dauernd im Spiegel betrachtet, sagte Freud: "I don’t accept the information that I get when I look at myself and that’s where the trouble starts." Er ertrug nicht, was er sah, und da begannen die Schwierigkeiten. Aber da begann auch die Kunst.