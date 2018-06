In Deutschland gibt es das Recht auf Bildung. Es ist ein Menschenrecht. In Deutschland gibt es noch mehr: die Schulpflicht. Jedes Kind muss zur Schule gehen, so will es der Gesetzgeber. Es ist ein Signal: Bildung ist wertvoll, sie sollte selbstverständlich jedem Kind zustehen.

Auch denen, die hierher geflohen sind, die diesen Höllentrip überlebt haben. Diejenigen, die in den Asylunterkünften "geduldet" leben oder deren Status (noch) ungeklärt ist. Doch gerade bei diesen Kindern sieht die Praxis oft anders aus. Lange Zeit hatten sie in vielen Bundesländern zwar das Recht, aber nicht die Pflicht, zur Schule zu kommen: Wer sich für einen begrenzten oder unbestimmten Zeitraum in Deutschland aufhalte, müsse nicht zwingend zur Schule gehen. Dass dies fadenscheinig ist, wird langsam erkannt. Oft kann sich ein Duldungsstatus über Monate, manchmal Jahre hinziehen. In den vergangenen Jahren haben viele Länder die Schulpflicht für diese Kinder eingeführt. Ein Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner, der noch lange nicht ausreicht. Es fehlt an Lehrern, die sich gezielt um diese Kinder kümmern, an Unterrichtskonzepten, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. Zynisch ist, dass der Besuch auch heute noch immer wieder an scheinbar banalen Dingen scheitert. Am fehlenden Geld für Unterrichtsmaterialien oder für die Fahrt zur Schule. Chancengleichheit ist das nicht.