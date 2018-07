Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier

Whisky ist unter den Getränken so etwas wie Straußenfleisch unter den Lebensmitteln: Jahrhundertelang hat niemand Straußenfleisch aus Deutschland vermisst – und auch nicht Whisky von hier. Dabei ist es keinesfalls zu heiß oder zu kalt für Straußen, und keinesfalls fehlt irgendeine Zutat (Wasser, Getreide, Hefe), um Whisky zu machen. Die Deutschen dachten sich, was das Getränk anbelangt: Die Iren, Schotten, die Amerikaner, die machen es seit einer Weile ganz gut, wir können was anderes besser, also lassen wir uns das von denen kommen.



Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Seit ein paar Jahren geht diese Arbeitsteilung langsam zu Ende. Die Deutschen wollen zeigen, dass sie in Geschmacksfragen mithalten können. Die Region um Stuttgart und das nördliche Bayern produzieren besonders viel Whisky. Gegenden, in deren Nähe oft guter Wein angebaut wird. Vielleicht war man schon jahrhundertelang neidisch auf Nachbardörfer, deren Wein man, wenn man nicht die Sonne hatte und nicht die Hänge, partout nicht nachmachen konnte.