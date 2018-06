Inhalt Seite 1 — Worum es wirklich geht Seite 2 Auf einer Seite lesen

1. Wie viele Migranten und Flüchtlinge leben in Deutschland?

In Deutschland leben derzeit knapp 82 Millionen Menschen. Davon haben laut Statistischem Bundesamt 15 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund, das entspricht 18,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen "alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil". So definieren es die Bundesstatistiker.

Der Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen ist, dass Migranten freiwillig aus wirtschaftlichen, politischen oder Sicherheitsgründen an einen anderen Ort ziehen. Flüchtlinge dagegen fliehen aus ihrem Heimatland oder werden zur Flucht gezwungen. Flüchtlinge bekommen von der Regierung einen Flüchtlingsstatus, der sie für eine gewisse Zeit schützt. Nach Artikel 16a des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte Asyl. Es gibt allerdings noch zwei weitere Gruppen von Menschen, die in Deutschland geschützt werden: solche aus Bürgerkriegsgebieten, die nach einem Beschluss der EU vorübergehenden Schutz erhalten können, sowie nicht anerkannte Flüchtlinge, die einen sogenannten subsidiären Schutz erhalten, weil ihnen bei Abschiebung ins Herkunftsland Folter oder Gefahr für Leib und Leben drohen würden.

2013 gingen bisher 85 325 Asylanträge ein. Das ist eine Steigerung von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

2. Welche legalen Möglichkeiten haben Arbeitsmigranten, nach Deutschland zu kommen?

Wer in Deutschland arbeiten will, einen deutschen oder in Deutschland anerkannten Hochschulabschluss hat, kann seit August 2012 nach Deutschland einreisen und sechs Monate lang einen Arbeitsplatz suchen. Voraussetzung ist: Er muss sich in der Zeit selbst versorgen können. Hochqualifizierte, die ein konkretes Jobangebot haben, können über die EU-Regelung der "Blauen Karte" einreisen.

Einreisewillige mit einem Hochschulabschluss müssten also nicht illegal kommen – diese Einwanderer brauchen nur ein Visum und ein Flugticket. Das Aufenthaltsgesetz macht es möglich. Natürlich kann diese Regelung nur für einen kleinen Teil aller Flüchtlinge gelten. Sachsens Innenminister Markus Ulbig, CDU, etwa wies in den vergangenen Tagen darauf hin, dass unter den Asylbewerbern zehn Prozent eine Qualifikation hätten, "die bei uns hier in Deutschland gebraucht wird". Auf Grundlage der besagten Regelung im Aufenthaltsgesetz hielten sich laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuletzt (31. August 2013) gerade einmal 95 Personen in Deutschland auf. Es spricht einiges dafür, dass viele Flüchtlinge diese Regelung nicht kennen, auch in Deutschland ist sie nur Experten bekannt. In den Herkunftsländern macht die Bundesregierung zumindest keine Werbung dafür. Zehn Prozent der Flüchtlinge müssten womöglich gar kein Asyl beantragen, wenn sie diese Möglichkeit kennen würden.

3. Welche Sozialleistungen bekommen Flüchtlinge?

Für die meisten Flüchtlinge gilt das Asylbewerberleistungsgesetz. Danach bekommen anerkannte und auch bloß geduldete Flüchtlinge weniger Unterstützung als deutsche Hartz-IV-Empfänger. Bis zum vergangenen Jahr lag der Abstand bei dreißig Prozent, inzwischen wurden die Sätze annähernd angepasst an das Unterhaltsniveau von Hartz-IV-Empfängern. Dass immer noch ein Unterschied besteht, liegt daran, dass Asylbewerber kein Geld für Anschaffungen im Haushalt erhalten. Bei ihnen geht man davon aus, dass sie nur vorübergehend in Deutschland sind und in Flüchtlingsheimen oder anderen vom Staat bereitgestellten Unterkünften wohnen.

Laut Gesetz soll eigentlich nur ein Teil der staatlichen Unterstützung bar ausgezahlt werden. Momentan sind es 137 Euro im Monat. Dieser Betrag ist beispielsweise für Tickets für öffentliche Verkehrsmittel oder für Telefonate gedacht. Was die Menschen an Kleidung oder Essen brauchen, soll der Staat, streng genommen, in Form von Sachleistungen oder Gutscheinen zur Verfügung stellen. Weil es aber sehr aufwendig ist, Essens- oder Kleidungspakete zusammenzustellen, bekommen Asylbewerber in vielen Bundesländern trotzdem Bargeld oder eine Mischung aus Sach- und Geldleistungen. Nur in Bayern werden in der Regel Gutscheine, Hygiene- und sogar Lebensmittelpakete verteilt. Sobald Flüchtlinge vier Jahre im Land sind, wird die Unterstützung leicht erhöht – der genaue Betrag hängt von der Zahl der Familienmitglieder ab. In jedem Fall liegt die staatliche Hilfe unterhalb der 391 Euro pro Monat, die Hartz-IV-Empfänger erhalten.

Andere Regeln gelten für Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Flüchtlinge sind sie ohnehin nur in dem Sinne, dass unter ihnen auch Menschen sind, die wegen bedrückender Armut in ihren Heimatländern nach Deutschland kommen. Momentan bekommen 37.000 in Deutschland lebende Rumänen und Bulgaren Hartz IV. Das sind nur 0,6 Prozent sämtlicher Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, aber immerhin 11.000 Menschen mehr als vor einem Jahr. In den meisten Fällen handelt es sich um Menschen, die schon länger in Deutschland leben, einen sozialversicherungspflichtigen Job hatten und arbeitslos wurden. Womöglich ändert sich die Situation aber Anfang 2014, weil dann auch für Rumänen und Bulgarien das in der EU geltende Prinzip der Freizügigkeit gilt. Sie können dann ohne Auflagen nach Deutschland ziehen und hier Arbeit suchen. Das staatliche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erwartet, dass in diesem Fall innerhalb des kommenden Jahres 100.000 bis 180.000 Rumänen und Bulgaren nach Deutschland ziehen werden.