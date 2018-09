Um halb zehn sollte Helenes Lesung im Haus der Berliner Festspiele am Ludwigkirchplatz anfangen, um Viertel nach neun rief sie Kowalski an. "Wir sitzen im Manzini, Schnuppi", sagte Kowalski, nachdem er ihr eine Weile schweigend zugehört hatte, "wir sind in fünf Minuten da. Verlier nicht die Nerven!" Dann hörte er wieder ziemlich lange zu, und irgendwann legte er einfach auf. "Helene hat sich auf dem Klo eingeschlossen und trinkt Wein", sagte er zu mir. "Sie sagt, sie schafft es nicht, wenn wir nicht gleich kommen."

"Kowalski", sagte ich, "wollen wir wirklich hetzen? Oder wollen wir lieber in Ruhe unseren Espresso austrinken und uns wie Brüder die Crème brulée teilen, die ich gerade für uns bestellt habe?"

"Ja, du hast recht", sagte Kowalski, der es hasst, unfreundlich zu seinen Freunden zu sein, aber wahrscheinlich wäre er trotzdem lieber gleich losgegangen.

Als wir im Haus der Festspiele ankamen, hatte die Lesung schon begonnen. Der große Saal war dunkel und ziemlich leer, nur in den ersten zehn, zwölf Reihen waren Leute. Helene – müde, ernst und noch viel erwachsener als sonst – saß oben auf der Bühne an einem kleinen, hell angestrahlten Tisch. Sie saß dort zwischen zwei anderen Frauen, einer sehr kurzhaarigen Kritikerin und einer sehr gut aussehenden Schauspielerin, die so eng an sie herangerückt waren, als hätte Helene etwas angestellt und würde von den beiden gleich abgeführt werden. Die Kritikerin, die später mit einem eingebildeten Lachen von sich sagen sollte, sie sei gelernte Literaturwissenschaftlerin, erklärte Helene gerade, worum es in ihrem neuen Roman ging – um verwahrloste Mitte-Jugendliche, so wie Helene es selbst bestimmt auch war –, und Helene nickte die ganze Zeit und gab ihr in allem recht. Dabei spielte sie mit ihren Haaren, sie wippte mit dem Fuß, und als hinterher die Schauspielerin ein paar Seiten aus Helenes Roman las – stockend, befremdet und immer wieder falsch betonend –, guckte sie freundlich und abwesend in ihre Richtung.

"Die arme Helene", sagte Kowalski leise. Er griff in seine DDR-Einkaufstasche aus dunkelbraunem Kunstleder, die genauso zu ihm gehörte wie seine Helmut-Schmidt-Mütze und sein schwarzer, enger Damenmantel, er zog ein Döschen mit Vaseline raus und fing an, sich die geplatzten Gitarristenfinger einzucremen.

"Ja", sagte ich, "mir tut sie auch leid. Wenn man mit 17 das Buch der Saison geschrieben hat, sollte man nicht das nächste schon drei Jahre später rausbringen. Zu viel Druck – und noch zu wenig Kraft."

"Glaubst du, das hat ihr keiner gesagt?"

"Wer? Die Leute vom Verlag, die jedes Jahr fünf Prozent Gewinn machen müssen?"

Helene und Kowalski haben sich letzten Herbst bei der Premiere eines René-Pollesch-Stücks in der Bar des Hamburger Schauspielhauses kennengelernt. Sie haben zusammen stundenlang getanzt und Wodka getrunken und sich vorsichtig und zärtlich aneinander festgehalten, und das haben sie seitdem auch öfter wieder in Berlin gemacht. Einmal hatten sie sich dabei so gern, dass sie direkt auf der Tanzfläche geheiratet haben. Eine Freundin von ihnen hat sie getraut, natürlich nur für eine Nacht, und eine ähnliche Szene kam in Helenes neuem Roman vor. Als Helene selbst jetzt im halb leeren Saal der Berliner Festspiele diese Szene mit ihrer fast unerträglich zarten, hohen Seiltänzerinnenstimme vorlas, hörte Kowalski sofort auf, seine Finger mit Vaseline einzucremen. Er hob den Kopf und lächelte selig.

Nach der Lesung trafen wir Helene im Foyer. Sie hatte ein Weinglas in der Hand, und als sie Kowalski sah, umarmte sie ihn lange und guckte traurig und böse ins Nichts. "Es war schrecklich", sagte sie. Dabei trafen sich unsere Blicke, und wir nickten einander zu, mehr nicht. Dann saßen wir auch schon zu dritt im Taxi – zum Glück hatte Helene in letzter Sekunde ihr Weinglas auf dem Bürgersteig abgestellt – und fuhren durch den Tiergarten zurück nach Mitte. Wir hörten laut das neue 2Raumwohnung-Album, auf dem Kowalski Gitarre spielt, und redeten kaum miteinander. Helene hatte ihren Arm um Kowalskis Hals gelegt, er zupfte an ihren Fingern, als seien sie Bass-Saiten, und ich fragte mich, ob sie heute Nacht wieder heiraten würden. Als wir auf die von allen Seiten angestrahlte Siegessäule zufuhren – sie wirkte noch größer, hässlicher und bedrohlicher als sonst –, sagte Helene plötzlich: "Das Erste, woran ich mich in meinem Leben erinnere, ist die fucking Goldelse. Ich war damals drei oder so, und ich dachte, das ist eine Art Gottheit, vor der man sich verbeugen muss." Dann legte sie ihren Kopf auf Kowalskis Schulter, und Inga von 2Raumwohnung sang Bei dir bin ich schön.