Seit Dienstag gibt es die International Herald Tribune nicht mehr; jetzt heißt sie International New York Times. Die IHT war schiere Romantik, jedenfalls in der Verklärung. Hemingway lässt sie in Fiesta (1926) auftreten. In Atemlos macht Jean-Luc Godard sie zur Ikone in Gestalt von Jean Seberg im Herald- T-Shirt, die mit Jean-Paul Belmondo techtelt. Chefredakteur Buddy Weiss pflegte in der "Bleizeit" die Manuskripte durch ein Loch im Boden zu den Setzern abzusenken. In den Neunzigern war die IHT ein Amalgam aus New York Times und Washington Post – mit breiterem Meinungsspektrum. Seit zehn Jahren ist sie nur noch New York Times – verlässlich linksliberal. Jetzt ist auch "Tribune" aus dem Zeitungskopf verschwunden. So nagt sich die Moderne voran. Seberg säße heute an der Tastatur und würde nie Belmondo treffen; Hemingways Held Jake Barnes würde im Café aufs iPad starren. Zeitungen waren jahrhundertelang an eine Stadt gebunden; heute leben sie im Äther. Wir wissen nicht mehr, wo sie ist. Wo wir sind, manchmal auch nicht.