Inhalt Seite 1 — Wuchtbrumme fürs Volk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben gelernt, uns nicht täuschen zu lassen. Und wenn, dann freiwillig und wider besseres Wissen. Auch das ist ein Verdienst der Demokratie. Der Entscheid gegen die Mündigkeit ist nicht strafbar. Demokratie? Für Max Frisch war sie ein "Urnenvolksspiel". Wieso hat die Mehrheit recht, fragte er sich. Zumal die Mehrheit nicht zur Urne geht. Weiß denn die Mehrheit, worüber sie entscheiden soll? Wer unterrichtet sie, wer hat die Macht und die Medien, sie zu unterrichten? Viele Fragen, schon damals, wenige Antworten, auch heute. Demokratie mag zu jener mittleren Zufriedenheit im Staat führen, die das Höchste ist, was ein vernünftiger Mensch von politischen Lösungen überhaupt erwarten kann, meinte der Publizist Hans Tschäni.

Wir lassen uns nicht täuschen, nicht als Frau, der man die Fähigkeit zur Demokratie bis vor einigen Jahren absprach. Für Frauen war Demokratie immer schon eine doppelbödige Angelegenheit. Lange Zeit von der politischen Teilhabe ausgeschlossen, haben selbst in der Schweiz auch formal gleiche Rechte nicht zu einer gleichberechtigten Partizipation an der gesellschaftlichen Macht geführt. Als Leserin ist man mit gutem Grund skeptisch angesichts eines Buches, das potent auftritt und mit einem gleichermaßen erschöpfenden wie erschöpften Titel Aufklärung in der Sache verspricht: Herausforderung Demokratie, ein wortwörtlich gewichtiges Kompendium zur Geschichte und zum Wesen der besten aller möglichen Staatsformen. Oder, wie der Herausgeber die Demokratie definiert, "der einzigen legitimen Staatsform im 21. Jahrtausend".

Was ist passiert? Der Verlag Lars Müller und das NCCR Democracy, ein durch den Schweizerischen Nationalfonds gefördertes Forschungsprogramm an der Universität Zürich, haben gemeinsame Sache gemacht. Das Ergebnis ist nicht zu übersehen: 500 Seiten, 360 Bilder und die Ambition, den State of the Art der Debatte abzubilden, ein Alphabet des Demokratie-Diskurses über alle Kontinente. Tatsächlich leistet Herausforderung Demokratie Pionierarbeit. Von der Antike bis heute schweift der Blick der Herausgeber und der Autoren und weniger Autorinnen über Zeiten, Statistiken, Länder – Asien im Besonderen und die arabische Welt –, preist die Revolution als Mutter der Demokratie, bedenkt das Konzept der Megacitys als Schlüssel zur weiteren Demokratisierung weltweit und die Globalisierung als neue Gefahr. Doch die ganze wissenschaftliche Emphase, die der Mitherausgeber Hanspeter Kriesi, Direktor des NCCR, verantwortet, mündet schließlich in ein sonderbar zaghaftes Fazit: "Die Demokratie ist sowohl als Wert wie auch als Ziel einem konstanten Wandel unterworfen." Der Berg gebiert eine Maus.

Wäre Herausforderung Demokratie nur ein Lesebuch, man prophezeite ihm das Schicksal eines Staubfängers, die Zukunft der meisten Bücher dieses Herbsts. Doch die Publikation aus dem Verlag Lars Müller ist ein Ereignis, eine Wuchtbrumme – und das verdankt sie den Bildern. So viele sozialpolitische Foto-Ikonen aus der Vergangenheit und der Gegenwart in einem Buch Schweizer Provenienz so klug versammelt, das ist einzigartig. Und auch ein Glaubensbekenntnis an das Medium Fotografie. Denn während die Textautoren in ihrem kompromissbereiten Gestus dem Wesen der Demokratie nie wirklich unter die Küchenschürze sehen und sich mit dem Chirurgenbesteck der politischen Wissenschaft nicht die Hände schmutzig machen, greifen die Bilder ins Leben und in die Vollen. Und nicht die Bilder tun es, es sind natürlich die Fotoreporter, darunter viele Gewinner des World Press Photo Award. Sie stellen sich dem mitleidlosen, erbarmungslosen, dem wirklichen Leben, um uns, rund um die Welt, wahre Bilder wahrer demokratischer Bestrebungen zur Kenntnis zu bringen. Bilder als Zeugen.