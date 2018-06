Es könnte alles so schön sein: Man behandelt den ganzen Menschen (und nicht nur seine Symptome) und hat Mittel zur Verfügung, die schwerste Krankheiten heilen können. Die Therapien zeigen keine schlimmen Nebenwirkungen und sind auch noch kostengünstig. So vielen Menschen könnten ihre Methoden helfen!, rufen die Homöopathen – allein die seriöse Wissenschaft wolle ihnen partout nicht glauben.

Es gibt keine ernst zu nehmenden Studien, die einen Nutzen der Homöopathie belegen. Was also können deren Befürworter tun? Ganz einfach: Sie machen auf seriös, versuchen, den Geruch der Scharlatanerie loszuwerden. Mit neuen Tricks.

Seit einiger Zeit ist diese Strategie zu beobachten. So initiieren Homöopathen Studien, die eine Wirksamkeit ihrer Methode beweisen sollen und in Fachjournalen veröffentlicht werden – ganz so, wie es Wissenschaftler tun. Beliebt ist auch, Mediziner zu rekrutieren, die einen Professorentitel tragen und im Sinne der Homöopathie argumentieren.

Nun der nächste Schritt: In Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule Berlin kündigt eine "Homöo-Akademie" einen neuen Bachelorstudiengang an, der "eine praxisnahe Ausbildung in Klassischer Homöopathie auf wissenschaftlichem Niveau" verspricht. Das ist clever, ein Studium auf wissenschaftlichem Niveau – kann ja nur seriös sein. Im März 2014 soll der Studiengang starten.

Als Absolvent kann man sich dann gleich bei den Hömöopathen ohne Grenzen bewerben. Die gibt es wirklich. Auch das globale Globulisieren gehört zur neuen Taktik – und dafür kapert man bestehende Namen, die für das Gute stehen.

Wie wehren sich die bewährten Pioniere gegen die Vereinnahmung? Am besten mit Humor. In Anlehnung an die Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières) bekam die homöopathische Bewegung bereits den Namen verpasst, den sie verdient: Médecins Sans Médecines.