Nur wenige Schritte vom Petersplatz entfernt entscheidet sich, wie es mit dem Bistum Limburg und seinem Bischof weitergeht. Direkt an den Kolonnaden, an der Piazza Pio XII., residiert die Bischofskongregation des Vatikans, also die Institution, die laut Satzung unter anderem über die "rechte Ausübung des Bischofsamtes" wacht.

Leiter (im Vatikan: "Präfekt") ist der kanadische Kardinal Marc Ouellet. Über seinen Schreibtisch geht alles, was mit der Leitung von Bistümern zu tun hat: Ernennung von Bischöfen und deren Rücktritte, Ortssynoden, Neueinrichtungen von Diözesen. Für Deutschland etwa stehen die Ernennungen von Bischöfen für Erfurt, Passau und Freiburg an. International wahrgenommen wurden auch die Rücktritte zweier slowenischer Bischöfe und zweier Bischöfe aus Peru (siehe links).

Der Autor Bernd Hagenkord ist Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan

Alle Entscheidungen werden in einem Kollegium beraten. In Deutschland bekannte Mitglieder dieser Institution sind etwa die Kardinäle Joachim Meisner (Köln) und Karl Lehmann (Mainz), ferner der Paderborner Kurienkardinal Paul-Josef Cordes und Erzbischof Nikola Eterović, der in Kürze als päpstlicher Botschafter nach Berlin geht.

Und noch ein Mitglied des Gremiums spielt derzeit eine besondere Rolle: Kardinal Giovanni Lajolo, der in den neunziger Jahren Botschafter in Deutschland war. Ihn hatte Papst Franziskus Anfang September nach Limburg geschickt, um sich ein Bild zu verschaffen. Ende August war Bischof Tebartz-van Elst in den Palazzo delle Congregazioni gekommen. Er bat um eine "Apostolische Visitation", einen von Rom autorisierten Untersuchungsausschuss für das Bistum. Das wurde ihm aber nicht gewährt. Stattdessen kam Kardinal Lajolo.