... Quadratmeter groß wird die Londoner Dependance der legendären New Yorker Marian Goodman Gallery sein, die im Oktober 2014 in einer ehemaligen Textilfabrik im Stadtteil Soho eröffnet. Neben New York und Paris ist London das dritte Standbein für Goodman, die Künstler wie Gerhard Richter und Thomas Struth vertritt.