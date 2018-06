Die Frage: Nach einer Scheidung und einigen Leidensjahren hat sich Friederike gut erholt; ihr Sohn geht in eine Ganztagsschule, sie ist in ihrem Beruf zufrieden. Ihr neuer Freund Julian ist zärtlich und aufmerksam, möchte aber keine Familie gründen. Er hat eine Scheidung hinter sich; sein Beruf auf einer Bohrplattform verträgt sich seiner Ansicht nach nicht mit einer Vaterschaft. Nach dem Urlaub entdeckt Friederike, dass sie trotz Pille schwanger ist. Sie entscheidet sich zu einem frühen Abbruch. Ein Kind passt nicht in ihren Lebensplan, schon gar keines, das sie alleine aufziehen muss. Sie sagt Julian nichts davon. Aber er ruft an, als sie gerade Krämpfe durch die Abtreibungspillen hat, und sie will ihn nicht anlügen. Julian ist schockiert, er hätte gerne mit ihr zusammen überlegt.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die Szene zeigt, dass Friederike ihre Scheidung nicht verarbeitet hat. Sie treibt sich durch ihren einsamen Entschluss nicht nur die Schwangerschaft sondern auch den Glauben aus, dass sich Probleme gemeinsam besser lösen lassen. Julian hat durch seine defensive Haltung dazu beigetragen, dass Friederike meint, seinen Auftrag mit zu erfüllen. Aber es sind zwei sehr verschiedene Dinge, ins Blaue hinein ein Lebenskonzept zu entwerfen oder sich mit einer realen Schwangerschaft auseinanderzusetzen.



Friederike hat Julian keine Chance gegeben, seine Ängste vor der Verantwortung für ein Kind zu überwinden. Ich habe schon öfter Männer getroffen, die nie Kinder wollten und – inzwischen begeisterte Väter – sich kaum mehr an ihre Vorbehalte erinnern können.