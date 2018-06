Diese Auszeichnung wollen wohl alle. Denn wer die Goldmedaille mit dem Porträt von Alfred Nobel in der Hand hält, hat es endgültig geschafft, gilt ab sofort als einer, der wirklich Ahnung hat. Als Nobelpreisträger eben. Mehr muss nicht gesagt werden.

Oder doch?

Drei weiße alte Männer, die an amerikanischen Universitäten gelehrt haben, teilen sich in diesem Jahr den Nobelpreis. Für ihre Expertise auf den Finanzmärkten, für "empirische Untersuchungen", die sie vor Jahrzehnten bereits geschrieben haben. Das allein wäre nicht ungewöhnlich. In der Vergangenheit gingen die meisten Preise an Ökonomen aus den Vereinigten Staaten, und oft genug wurden sie auch für lange zurückliegende Spezialerkenntnisse vergeben. Sehr selten bekamen Forscher von Universitäten aus anderen Kontinenten die Medaille. Selten gewann jemand, der sich mit Ungleichheit, Armut oder Umweltfragen beschäftigte. Und noch geringer war die Chance für Frauen – nur eine erhielt den Preis bisher.

Trotzdem hat die Auswahl in diesem Jahr eine ungewöhnliche Brisanz. Wie kaum eine andere Nominierung zuvor demonstriert sie das aktuelle Problem der Ökonomie: Diese Wissenschaft ist selbst bei ihren grundlegenden Annahmen zerstritten. Und sie hat die Deutungskrise, in die sie durch den Crash der Aktienmärkte 2008 geraten ist, noch längst nicht überwunden.

Der Preis bringt in diesem Jahr Männer aufs Siegerpodest, deren Blick auf die Krise unterschiedlicher kaum sein könnte und die sich in ihrer Interpretation sogar widersprechen: auf der einen Seite Eugene Fama, Ökonom der neoliberalen Chicagoer Universität. Auf der anderen Robert Shiller, Verhaltensökonom aus Yale. Der Dritte im Bunde, Lars Peter Hansen, lieferte vor allem ökonomisch-statistisches Rüstzeug für die Forschung.

Der 74-jährige Fama repräsentiert die Zeit, bevor die Investmentbank Lehman Brothers zusammenbrach. Er erforschte in den 1960er Jahren die Preisbewegungen an Finanzmärkten und kam zu dem Schluss, dass Aktienkurse kurzfristig nicht vorhersehbar seien. Fama erfand so die Theorie der effizienten Finanzmärkte und war fortan immer auf der Suche nach neuen Beweisen für deren Leistungsfähigkeit. Er wehrte sich gegen die Vorstellung, dass Marktpreise dauerhaft zu hoch oder zu niedrig sein können oder dass es gar Spekulationsblasen geben könnte. Viele glaubten ihm.

"Wir schauen uns gleiche Fakten an, aber interpretieren sie unterschiedlich"

Der Ökonom Shiller gilt hingegen als Krisenprophet, der den Zusammenbruch der New Economy und die Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten kommen sah. Er vertritt den Standpunkt, dass Anleger gern dem Herdentrieb folgen. Mit seiner Forschung zeigte er, wie sich auf den Finanzmärkten Muster prognostizieren lassen. Und wie Blasen entstehen.

"Ökonomie ist das einzige Feld, in dem zwei Leute den Nobelpreis dafür kriegen können, dass sie genau das Gegenteil über eine Sache behaupten", unkte der amerikanische Ökonom Paul Krugman kurz nach der Bekanntgabe der Ehrung und fand dann doch noch einen positiven Dreh: Der Marktfan Fama habe zwar in jüngerer Vergangenheit einigen "Unsinn" erzählt. Aber er habe mit seiner frühen Forschung immerhin Standards gesetzt, an denen sich diejenigen abarbeiten mussten, die die Effizienz von Märkten bezweifelten. Das wiederum habe Shiller erfolgreich getan.

Klingt gut. Aber ganz so heil ist die Welt der Ökonomie nicht. Zwar werden die beiden Wissenschaftler von der Stockholmer Jury nur für ihre frühen empirischen Arbeiten über Bewegungen an den Finanzmärkten ausgezeichnet. Doch jeder weiß: Ein Nobelpreis ist immer auch die Wertschätzung eines ganzen Forscherlebens. Und in dem haben sich beide weiterentwickelt, sind längst zu mehr geworden als nur zu Teilnehmern eines fröhlichen Meinungsstreits im Elfenbeinturm. Beide haben in der breiteren Öffentlichkeit für ihre Bewertung der Märkte geworben – durch Interviews, Auftritte und Artikel.