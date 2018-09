"Eugène" wird der Hänfling getauft, kurz nach seiner Geburt am 18. Oktober 1663 in Paris. Wörtlich: "der gut Entstandene", also wohlgeboren und von edler Abstammung. Väterlicherseits. Über der Mutter hingegen Zwielicht: Olympia Mancini, Nichte des allmächtigen Kardinals Mazarin, zeitweilige Favoritin des frauenverschlingenden Ludwig XIV. und damit immer auf des sonnenköniglichen Schoßes Kippe. Als Ehegatte wurde ihr ein Fürst aus dem altehrwürdigen italienischen Haus Savoyen zugewiesen, Nebenlinie zwar, aber hoffähig: Eugène-Maurice von Savoyen-Carignan, Graf von Soissons. Die Ehe währt ein knappes Jahrzehnt und endet in einem tödlichen Skandal. Hat Olympia ihren Savoyer vergiftet? Ludwig lässt die verdächtigte Witwe fliehen. Sieben Kinder bleiben in Paris zurück bei der hilflos strengen Bourbonen-Oma Marie, der fünfte Bube ist Eugen.

Was soll nur aus dem wilden Waisen werden?

Etikettelos wächst er auf, viel Umgang mit dem Gesinde, dunkler Teint, kleinwüchsig, frech, ein Gassenjunge – und außerdem ein eher hässlicher Fratz, wie die außerordentlich liebenswürdige Königsschwägerin, die pfälzische Liselotte, befindet: "Ein kurz aufgeschupftes Näßgen, ziemblich lang Kinn und so kurz Oberleffzen, daß er den Mund allezeit ein wenig offen hat und zwei breite, doch weiße Zähn sehen läßt; nicht gar groß, schmal von Taille, schwarze platte fette Haare, nie frisiert. Nichts als ein schmutziger, sehr debauchierter Bub, der gar keine Hoffnung zu nichts Rechts gab – ein petit salope! Er hat Verstand; man hat ihn nicht sehr geacht und meinte, nichts anderst als ein Abt sollte aus ihm werden!"

Mit 15 besitzt der "petit Abbé" schon zwei Abteien. Und einen schlechten Ruf. Gerüchte kursieren. Gibt er den Lustknaben am Hof? "Mad. Lansiene und Mad. Simone" werde das Äbtchen genannt, kolportiert die Tratsche Lilo, "weil zwei gar gemeine Huren so geheißen". Jedenfalls "incommodiert er sich nicht mit Damen, ein paar schone Pagen wären besser sein Sach!"

Den Prinzen berührt das Gerede offenbar nicht. Ihn schmerzt die Aussicht, Pfaff zu sein. Er ist Soldat. Vor dem König, mit forderndem Blick das absolute Auge frech fixierend, verlangt er die Übernahme in die Armee und das Kommando einer Kompanie. Der Monarch lässt ihn ob dieser Unbotmäßigkeit einfach stehen. Dem Leichtgewicht wird hofseitig bedeutet, dass seine geringe Körpergröße und schmächtige Gestalt nicht heerestauglich seien.

Seine Bildung? Latein aus theologischer Instruktion, Französisch als Sprache für die Welt und die Literatur, Italienisch qua famiglia und für den später grenzübergreifenden Briefwechsel Spanisch. Schließlich noch Deutsch für Alltag und Militär; nicht zuletzt für eine Brautwerbung wird er es einmal brauchen, 1690, eine lauenburgische Prinzessin. Aber auch daraus wird nichts, für diesen Eugenio gibt es keine Eugenia. Mars ohne Venus.

Das Einzige, was Eugenio von Savoye – so signiert er: italienisch-deutsch-französisch – wirklich interessiert, verlangen seine generationenalten militaroiden Gene: Geometrie, Mathematik, Kriegswissenschaften. Will Ludwig ihm die Armeekarriere verweigern, dann muss Eugen Frankreich verlassen. Wut, Mut, gepaart mit gekränktem Stolz, die kalte Einsicht in die eigene Kraft und das eigene Talent – all das treibt den Zwanzigjährigen hinaus. 1683 lässt er seine Kleinklöster hinter sich und flieht, der Mutter gleich, die Heimat.

Ludwig zürnt und schickt ihm Boten nach. Aber als der Kurier mit dem königlichen Kuvert den Flüchtling einholt, hat dieser den österreichischen Hof längst erreicht – in Passau, wohin sich das Haus Habsburg vor den herandrängenden Türken zurückgezogen hat. Dem Kaiser will Eugen von Savoyen dienen. Und Habsburg bleibt er treu, bis zu seinem Tod 1736, 53 Jahre lang. Lilo, die Hofchronistin von Versailles, resümierte später schlicht: "Wäre er hier geblieben, wäre er nimmermehr ein so großer General geworden!"

Als Ludwig XIV. vernimmt, dass der Abgewiesene in des Kaisers Leopold I. Dienste aufgenommen ist, verflucht er den Verräter: "Er soll nur dort bleiben, und nie mehr werde ich ihn nach Frankreich zurückkehren lassen!" Antwort des längst habsburgtreuen prince volontaire: "Ich werde wiederkommen! Nur ganz anders, als der König denkt!"