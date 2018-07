Inhalt Seite 1 — Angst vor der Story Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es beginnt gewaltig. Die Kamera fliegt, angetrieben von brachialen Orchesterklängen, über Schweizer Landschaften, der Erzähler erhebt zum ersten Male seine pathosgesättigte Stimme: "Die Schweiz, ein kleines Land in der Mitte Europas, hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen, geeint und friedlich erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben?" Und dann folgen die Biografien von – Männern. Werner Stauffacher, Schwyzer Landammann, Niklaus von Flüe, Eremit aus Obwalden, Hans Waldmann, Zürcher Bürgermeister, Guillaume-Henri Dufour, Genfer General, Stefano Franscini, Tessiner Bundesrat, und der Zürcher Industrielle Alfred Escher. Sie alle sollen stehen für das, was die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Und so ist es natürlich auch. Die Schweiz, sie ist das Ergebnis eines Patriarchats. Wie könnte es anders sein? So waren die Zeiten. Die Männer standen vorne, die Frauen dahinter, nicht weniger wichtig, aber eben unsichtbar für die Geschichtsschreibung, die auf Quellen beruht. Wer anderes behauptet, wie nun einige Medien und Politikerinnen, betreibt Geschichtsklitterung.

Viel wichtiger als diese an sich nebensächliche Auseinandersetzung (die vor allem auf die Gegenwart zielt, wo sie auch bitte ausgehandelt werden sollte) ist die Frage, wie die Doku-Fiction Die Schweizer unseres Fernsehens gemacht ist. Denn sie wird im Zentrum seines Themenmonats November stehen und zu bester Sendezeit ausgestrahlt. Hat die Schweiz eine Geschichte, die sich in Bildern erzählen lässt? Ohne Frage. Die Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft ist ein wahres Drama, ein, manchmal gar blutiges, Ringen um Unabhängigkeit und Anpassung. Aber hat das Schweizer Fernsehen auch die narrativen Mittel, diese Geschichten zu erzählen? Leider nein. Das Drama verkommt zum Schulfernsehen.

Was in den vier Folgen geboten wird, ist aber trotzdem interessant. Weil es etwas sagt über die Verfasstheit des öffentlichen Fernsehens in der Schweiz. Man will es allen recht machen und macht es gerade deswegen schlecht.

Wenn Spannung droht, wird die Erzählung unterbrochen

Die erste Folge ist Werner Stauffacher und der Schlacht am Morgarten gewidmet. Wer je ein Proseminar Mittelalter besucht hat, wird sich nach fünfzig Sekunden die Haare raufen. Die ersten Worte, sie lauten so: "Das Mittelalter in Europa war nichts für zarte Seelen. Es war eine Welt voller Krieg, Krankheit, Aberglaube und Ungerechtigkeit." Das alte Bild des finsteren, blutrünstigen Mittelalters wird hier bemüht, um das Leben des Werner Stauffacher in seiner Zeit zu verorten. Ein Topos, den die Mediävisten lieben wie der Teufel das Weihwasser. Seit Jahren kämpfen sie dagegen an in ihren Büchern, in ihren Vorlesungen, wann immer sie können. Vergeblich, wie man nun sieht.