Der Seemann Stephan Lührs hört nicht auf zu kämpfen, obwohl die Niederlage schon seit einigen Wochen feststeht. "Vielleicht kann man ja alles wieder rückgängig machen", sagt Lührs. Er hat vor Kurzem im Internet eine Petition an den Bundestag gestartet: "Erhaltung des Seefahrtbuches". Dabei müsste es statt Erhaltung eher Wiedereinführung heißen.

Denn am 1. August wurde das Seefahrtbuch in Deutschland abgeschafft. In der Seefahrt ist damit eine Ära zu Ende gegangen, ein Stück alter Seefahrtromantik. Auch hier, wie in vielen anderen Berufsfeldern, siegt Technik über Tradition: Automatisch erstellte Zettel statt Stempel von Beamten. Der Berufsweg des Seemanns, seine Fahrten über die Weltmeere, einst waren sie wie ein Tagebuch im schmucken Seefahrtbuch verewigt, nun sind sie im Computer gespeichert und auf Knopfdruck ausgedruckt. Früher war alles besser. Lührs sagt diesen Satz nicht, aber er meint es genau so.

Jeder, der zur See gefahren ist, hatte bis vor Kurzem ein Seefahrtbuch. Ging man an Bord und trat seinen Dienst an, gab man als Erstes sein Seefahrtbuch beim Kapitän ab zur Verwahrung. Wenn dann ein Schiff auslief, kam etwa in Deutschland meist ein Beamter des Seefahrtamtes zur Anmusterung an Bord und machte seine Stempel in die Bücher. Hierzulande ist das Seefahrtbuch ein amtlich beglaubigtes Dokument, das auch für die Rentenansprüche gilt. In vielen Ländern ist es sogar fast ein Passersatz. Und für die Seeleute selbst oft sogar noch mehr. "Das Seefahrtbuch ist gewissermaßen ein Tagebuch des Berufslebens", sagt Stephan Lührs. Von wann bis wann man auf welchem Schiff wo in welcher Stellung unterwegs war, jede Fahrt ist darin eingetragen.

Dass es nun abgeschafft wurde, begründet man beim zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Neuregelungen im Internationalen Seearbeitsgesetz. Danach verschwindet das gesamte Musterungsverfahren, das heißt, die Seeleute brauchen bei Dienstantritt und Dienstbeendigung auf einem Schiff keinen Stempel mehr von einem Beamten. Vor allem im Ausland war das oft aufwendig, weil extra das deutsche Konsulat aufgesucht werden musste. "Weil dies nun wegfällt, besteht auch kein Bedarf mehr für das Seefahrtbuch", sagt ein Sprecher des Ministeriums.

Eine lose Zettelsammlung

Stephan Lührs und die meisten Seeleute sehen das anders. Auch, weil die Alternative denkbar unübersichtlich ist: Künftig sollen die Reedereien ihren Mitarbeitern maschinell Bescheinigungen nach jedem Dienst auf einem Schiff ausstellen. "Eine lose Zettelsammlung", sagt Lührs. Dabei hätte man das Seefahrtbuch einfach weiterlaufen und künftig von den Reedereien ausfüllen lassen können. So wird es in den meisten anderen Ländern schon lange gehandhabt. Auch für Deutschland wäre es eine Lösung, um das Seefahrtbuch doch noch zu erhalten. Dazu müsste sich der Bundestag mit dem Thema aber noch einmal befassen. Das geschieht wahrscheinlich nur, wenn die Petition von Lührs erfolgreich ist: Erst ab 50 000 Unterschriften wird eine Petition einem Ausschuss vorgelegt, der darüber noch einmal berät. Die Petition zum Erhalt der Seefahrtbücher liegt heute nach vier Monaten Laufzeit bei knapp über 2000 Unterschriften, sie läuft nur noch zwei Monate. Keine guten Aussichten.

Auch die meisten Seemannsämter in Deutschlands Häfen sind längst dichtgemacht worden. War die Hauptaufgabe der Beamten dort über viele Jahre das An- und Abmustern der Seeleute, haben sie nun nichts mehr zu tun. Kündigungen gab es keine, die Beamten – meist um die zehn pro Hafenstadt – wurden in andere Bereiche versetzt. Mittelfristig aber wird man auch hier Personal sparen.

Als alternative Lösung zu den losen Zetteln haben mehrere Reedereien jetzt eigene Seefahrtbücher aufgelegt, darunter die Schwergewichte Hapag Lloyd und Hamburg Süd. Darin machen die Reedereien und Kapitäne ihre eigenen Stempel, sodass die Seeleute ihr Buch behalten – nur dass es eben kein amtlich beglaubigtes mehr ist. Die Originale hingegen wird man in einigen Jahren wohl nur noch im Museum bestaunen können. Oder bei den einen oder anderen älteren Seemännern und Seefrauen zu Hause. Als Erinnerung an eine vergangene Zeit, die 2013 zu Ende ging.