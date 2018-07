Das Verhältnis zwischen Aserbaidschan und Armenien ist höchst gespannt, aber in einem ähneln sie sich sehr: Beide gehören zu den führenden Schachländern der Welt, und in beiden steht der Schachsport in der Beliebtheit noch vor Fußball.

Kürzlich war zu lesen, dass Aserbaidschan seinen zweiten Schachweltmeister hervorgebracht habe. Wie das?! Nun, Garri Kasparow, der wegen seiner erbitterten Gegnerschaft zu Putin und aus Angst vor einer neuerlichen Verhaftung Russland verlassen hat, wurde 1963 in Aserbaidschan geboren und lebte dort bis 1990 (bis er wegen seiner armenischen Mutter und der damaligen anti-armenischen Pogrome das Land verließ). Schachrijar Mamedjarow, der "Schach" bereits im Namen trägt, wurde Schnellschachweltmeister. Mamedjarow erblickte das Licht der Welt 1985, just in dem Jahr, als der 22-jährige Kasparow jüngster Schachweltmeister aller Zeiten wurde, und wie dieser war er mit 18 Jugendweltmeister. Humorvoll meinte er, der in seinem ganzen Wesen und Aussehen alles andere als Schachaskese ausstrahlt, zu den Aussichten Aserbaidschans: "Es geht auch ohne den Dinosaurier Kasparow!" Mamedjarows ganze Familie ist dem Schach verfallen, die beiden Schwestern Zeinab und Turkan sind ebenfalls Großmeisterinnen. Beim Fide-Grand-Prix im Juli in Peking siegte er vor einem Großteil der Weltelite.

Mit welch feinem Zug gewann er als Schwarzer gegen den Ukrainer Wassili Iwantschuk?

Lösung aus Nr. 42:

Wie eroberte Schwarz am Zug schnell mindestens die weiße Dame? Nach 1...Lf3+! 2.Kf1 (2.Kh2 Dh5+ 3.Kg1 Dh1 matt) Sg3+ gab Weiß schon auf, weil er nach 3.Kg1 Sh1+! die Dame und bald darauf den König verlöre