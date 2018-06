Das Blumenmuster ist als Thema auf Modeschauen so allgegenwärtig, dass es sich womöglich demnächst auch beim Mann durchsetzt. In der Psychologie nennt man das den Mere-Exposure-Effekt. Wenn man etwas nur oft genug sieht, erscheint es einem irgendwann völlig selbstverständlich, stimmig und gut. Die Werbung macht sich das schon seit Langem zu eigen: Wenn man eine Botschaft nur oft genug wiederholt, halten Menschen sie irgendwann für wahr. Nun also die Botschaft: Jeder Mensch wird durch Blumen schöner. Jeder Mensch wird durch Blumen schöner. Jeder Mensch wird durch Blumen schöner.

Auch bei den Herbst-Schauen in Mailand kam kaum ein Designer ohne Blumenmuster aus. Blumen bei Gucci, Blumen bei Just Cavalli, Blumen bei Etro, Blumen bei Dolce & Gabbana. Blumen sind ohne Zweifel schön, aber das bedeutet nicht, dass alles, worauf man eine Blume druckt, ebenfalls schön ist. Der inzwischen sehr verbreitete Einsatz digitaler Printtechniken in der Mode verführt leider dazu, bei der Wahl der Materialien und Schnitte etwas nachlässig zu werden.

Wenn Blumenmuster mit einer solchen Vehemenz auftauchen, deutet es darauf hin, dass sich im Blumenmeer noch mehr versteckt – nämlich ein grundsätzlicher Wandel des Verhältnisses der Mode zur Natur. Mode war einmal geprägt von der Darstellung des Triumphes des Menschen über die Natur. Die Verarbeitung von Materialien sollte zeigen, wie weit sich der Mensch den Begrenzungen seiner Umwelt enthoben hatte. Die Mode gefiel sich darin, immer artifiziellere Komponenten einzubinden – bis Frauen wie Überwesen aus einer fernen Zukunft wirkten, wie etwa Ende der sechziger Jahre bei Paco Rabanne. Der Triumph über die Natur kam auch archaischer daher. Etwa als Pelzmantel, der die Fähigkeit eines imaginären Jägers feiert, ein Tier zu erlegen.

Mittlerweile regiert aber der Zweifel im Verhältnis zur Natur. Und der äußert sich im Bemühen vieler Marken, nachhaltige Mode zu entwerfen und auf natürliche Materialien zu setzen. Und vielleicht auch im ständigen Rückgriff auf Naturmotive. Das kann man natürlich grundsätzlich positiv sehen. Allerdings muss das Gute deshalb noch nicht bei jedem gut aussehen. Nicht jedem steht ein Blumenkranz im Haar. Eigentlich nur den wenigsten.