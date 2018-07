Leipzig, Januar 1944, eine Traueranzeige in den Leipziger Neuesten Nachrichten. "Auf tragische Weise nahm das Leben, voll nimmermüder Liebe und Fürsorge, ... ein viel zu frühes Ende." Worte, die einen vorzeitigen, unerwarteten Tod andeuten. Hier aber gelten sie einem Menschheitsverbrechen. Mitten im nationalsozialistischen Deutschland vermelden sie den Tod von Beate Kranz, ermordet in Auschwitz. Unterzeichnet hat sie Theo Kranz, ein Leipziger Bauarbeiter. Eine schlichte Todesanzeige in der damals üblichen Größe. Doch diese Zeilen sind mehr als nur Ausdruck persönlichen Schmerzes. Sie sind die Anklage eines Mannes gegen die Mörder seiner Frau.

Es war das schreckliche Ende einer großen Liebe – die im August 1933 mit einem Zufall begann. Per Kontaktanzeige suchte Theo Kranz eine Begleitung für die Hochzeit seiner Schwester Lotte. Auf diese Annonce meldet sich Beate Adler, eine geschiedene junge Frau aus bürgerlichem Haus. Nach den ersten Treffen verlieben sie sich. Bereits ein Jahr später, am 10. Oktober 1934, heiraten Beate und Theo in ihrer Heimatstadt Leipzig, die Bürgerstochter und der Hilfsarbeiter, die Jüdin und der Protestant. Das erfordert Mut. Sie gehen dieses Wagnis ein, genau zu dem Zeitpunkt, als die neuen Machthaber alle "Arier" drängen, sich von jüdischen Ehepartnern zu trennen. Mehrere Leipziger Standesämter verweigern ihnen das Aufgebot. Gemäß der NS-Logik leben sie fortan in einer "privilegierten Mischehe". Das verleiht Beate einen gewissen Schutz, rettet sie jedoch nicht vor Ausgrenzung. Ganz bescheiden – zwei Zimmer zur Untermiete in Leipzigs Dresdner Straße – leben sie ihr Glück.

Bis zuletzt, bis zu seinem Tod 1980, bleibt Beate für Theo der Mittelpunkt seiner Existenz. Dies zeigen seine Erinnerungen, die er in den siebziger Jahren für sich und die Stieftochter Leonie verfasste. Sie enthalten viele Gedanken und Reflexionen, versehen mit eigenen Zeichnungen und Fotos.

In der Nähe von Halberstadt wird er 1897 geboren. Nach dem Abbruch einer Bäckerlehre schlägt er sich als Bau- und Hilfsarbeiter durch. 1914 meldet er sich freiwillig; auf den Schlachtfeldern Frankreichs lernt er den Krieg hassen und desertiert. Nach 1918 hegt er Sympathien für die Sozialdemokratie, zeitweilig wohl auch für die Kommunisten, und bleibt stets evangelischer Christ.

In Leipzig heiraten sie auch kirchlich, im Juli 1935. Beate wählt einen Trauspruch aus dem Buch Ruth, 1,16: "Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott." Aus freien Stücken konvertiert sie, hält aber an jüdischen Traditionen fest, wie Theo sich erinnert: Wenn sie "am Freitag Abend die von ihrer Mutter übernommenen Leuchter aufstellte und dann zwei Kerzen entzündete, trat sie mit einem Tuch über dem Kopf vor diese Leuchter, bedeckte das Gesicht mit ihren Händen und betete still vor sich hin".

Allgegenwärtig ist schon der staatliche Terror: zunächst Boykott und Ausgrenzung, schließlich die Pogromnacht. In dieser gefährlichen Zeit versucht Theo, seiner Frau ein möglichst normales Leben zu bieten. Er spart für kleinere Reisen, die Erholung bringen sollen. Einmal fahren sie nach Kolberg an der pommerschen Ostseeküste, einmal in den Thüringer Wald und ins Erzgebirge. Im Oktober 1939 überrascht Theo seine Frau mit einer Reise nach Wien. Seine Bedingung ist, dass Beate alle öffentlichen antijüdischen Hetztafeln ignoriert und den Urlaub unbeschwert zu genießen versucht.

Angst ist Theos Sache nicht. Auf einer Betriebsfeier am 1. Mai 1936, die mit einem Tanzvergnügen ausklingt, drohen ihm parteinahe Kolleginnen mit Skandal, falls er seine Frau mitbringen sollte. Wie immer erscheint Theo Kranz mit Beate und meldet bei einem anwesenden SA-Mann die drohende Verleumdung. Der reagiert völlig überraschend. "Wir sind hier doch nicht auf'm Reichsparteitag", sagt er, "die Weiber sollen sich nicht so haben", und fordert Beate zum Maitanz auf.

Immer wieder eckt Theo an. Ständig verliert er seine Anstellungen, weil er kompromisslos zu seiner Frau steht. Genau registriert er, was in der Umgebung vor sich geht. Auf einem Ausflug mit Beate im Sommer 1942 nach Dürrenberg, einem kleinen Kurbad bei Leipzig, passieren sie zwei Barackenlager. Hinter Stacheldraht hungern sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene. Theo überkommt Mitleid und wirft Tabak über den Lagerzaun: "Die Gefangenen gingen ihren Rundgang weiter und zwinkerten uns dankbar zu. Mit welch relativ geringen Mitteln man doch Menschen eine kleine Freude machen kann."