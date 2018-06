Dass flächendeckende Überwachung unterdrückerisch sei, ist aus historischer Perspektive keine Selbstverständlichkeit. Das viel zitierte, in seiner ursprünglichen Absicht aber häufig falsch verstandene Panopticon zum Beispiel war von seinem Erfinder, dem Sozialreformer Jeremy Bentham, im Jahr 1791 als eine Architektur erdacht worden, die in Gefängnissen oder Krankenhäusern effizient die Sitten und Gesundheit verbessern, nicht aber das Volk in Schrecken versetzen sollte. Bentham meinte es gut. Er trat auch für das Frauenwahlrecht, die Abschaffung der Todesstrafe und die Legalisierung der Homosexualität ein. Die Realgeschichte totalitärer Staatssicherheitsapparate und zuletzt auch die Abhörmethoden amerikanischer Geheimdienste haben die großräumige Überwachung aber in Verruf gebracht.

Mithilfe eines Spendenaufrufs entwickelt der Berliner Heinrich Strößenreuther, der sich als "political entrepreneur" bezeichnet und zuvor als Campaigner bei Greenpeace gearbeitet hat, nun eine Smartphone-Applikation mit der eigentlich unverblümten Bezeichnung "Straßensheriff". Sie soll dazu dienen, Falschparker vor Ort mit dem Mobiltelefon zu fotografieren und das Beweismittel mit demselben Gerät auch gleich ans Ordnungsamt weiterzuleiten. Ein Werbevideo erläutert ihren allgemeinen Nutzen: Kilometerlang zugeparkte Radwege und Bürgersteige machten Menschen mit Fahrrädern, Rollstühlen oder Kinderwagen die Navigation im Straßenverkehr nahezu unmöglich. Alle zwei Stunden sei ein Fahrradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt, nur noch jedes vierte Kind könne seinen Schulweg allein zurücklegen. Überall, so moniert Strößenreuther, gelte heutzutage das Motto: "Die Kinder rein, damit die Autos draußen spielen können".

Es ist, kurzum, keine schöne Welt, die Strößenreuther und seine Mitstreiter zu verbessern versprechen, indem sie verantwortungsbewusste Bürger zu hilfspolizeilicher Tätigkeit animieren. Die Rhetorik ist sanft. "Wir stellen ein Werkzeug bereit, das beim Lernen hilft", sagt Strößenreuther im Video. Ein Werkzeug, "das Autofahrer freundlich erinnert. Das dazu beiträgt, ihr Verhalten zu verändern." Das ist Überwachen und Strafen im antirepressiven Duktus der Reformpädagogik. "Die Sitten reformiert – der Gesundheit einen Dienst erwiesen", so formuliert Jeremy Bentham in der Vorbemerkung seiner Schrift über das Panopticon den angestrebten Nutzen seiner Überwachungsarchitektur. Sie sei eine "neue Methode, die darauf abzielt, durch die Kraft des Verstandes die Seelen in einem Umfang zu formen, wie es bislang ohne Beispiel ist". Das Smartphone könnte sich, falls Anwendungen wie "Straßensheriff" für alle möglichen Lebensbereiche modellhaft werden sollten, als die technologisch zeitgemäße Ausformung dieser Methode erweisen. Und nur wer unreinen Herzens ist, fürchtet sich vor einem Neuen Menschen, den man auch den Blockwart 2.0 nennen könnte.