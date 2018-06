Das juristische Seilziehen dauerte anderthalb Jahre. Nun, anfangs Oktober, hat die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen entschieden: Die Uni Zürich muss große Teile ihres Sponsoringvertrags mit der Großbank UBS offenlegen. Das gemeinsame Einsichtsgesuch von ZEIT und WoZ wurde teilweise gutgeheißen.

Der Vertrag regelt die Details einer 100-Millionen-Franken-Spende, mit der an der Universität Zürich ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungszentrum mit fünf Lehrstühlen geschaffen wird. Sein Name: UBS International Center of Economics in Society. Die Parteien versprachen, dass die Freiheit von Forschung und Lehre gewährt sei. Zweifel daran kursieren bis heute. Zumal nur eine stark geschwärzte Fassung des Vertrags öffentlich war. Das Rekordsponsoring provozierte im Januar den "Zürcher Appell", worin sich gut 1.400 Personen aus Wissenschaft und Bildung für eine umfassende Freiheit der Universitäten einsetzten.

Der Beschluss der Rekurskommission ist ein Sieg für mehr Transparenz im Universitätssponsoring – und ein Signal für alle Hochschulen der Schweiz. Geheimverträge mit Sponsoren, Mäzenen oder Spendern gibt es fortan keine mehr.

Verärgert über den Entscheid ist Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr, der den Deal einfädelte: "Die Offenlegung geht aus meiner Sicht zu weit, da sie Vertragsbestandteile betrifft, welche die Position der Universität Zürich bei zukünftigen Verhandlungen mit Sponsoren und Philanthropen schwächt." Uni-Rektor Andreas Fischer wollte den Entscheid nicht kommentieren. Er behält sich vor, ans Verwaltungsgericht zu gelangen – bis dahin bleibt der entschwärzte Sponsoringvertrag unter Verschluss.

Für die Initianten des Zürcher Appells, die Philosophin Ursula Pia Jauch und den Staatsrechtler Markus Müller, ist die teilweise Offenlegung des Vertrags ein Erfolg: "Allerdings vermisst man im Entscheid Erwägungen zum Interesse der Öffentlichkeit an einem wirksamen Schutz der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Hätte die Rekurskommission diesem Aspekt Rechnung getragen, wären wohl auch die restlichen Schwärzungen weggefallen."