Vor rund einem Jahr konnte David Wineland den Nobelpreis für Physik feiern, den er für seine Arbeit an Quantensystemen erhalten hatte. Zwölf Monate später ist er im Zwangsurlaub und darf nur noch kurz in sein Büro an der Universität Colorado, Boulder. "Wir können keine Experimente durchführen", sagte er einer Lokalzeitung, das ganze Institut sei wie ausgestorben.

Der Nobelpreisträger ist ein Opfer des Haushaltsstreits in den USA. Auf den folgte der sogenannte government shutdown, bei dem weite Teile der Arbeit der Regierungsbehörden stillgelegt sind. Es ist ein Dissens, der das gesamte öffentliche Leben in den USA beeinträchtigt. Bis zum Redaktionsschluss war noch immer keine Lösung gefunden. Von den Auswirkungen sind auch viele Forscher betroffen. Für einige bedeutet der Shutdown nur eine lästige Zwangspause. Für andere stehen Jahre der Arbeit auf dem Spiel. Besonders Nachwuchswissenschaftler leiden an den Folgen.

Einer von ihnen ist Zigmund Kermish von der Universität Kalifornien, Berkeley. Seit 2008 arbeitet er an einem Teleskop, von dem er sich neue Informationen über den Urknall erhofft. Eigentlich sollte Kermish in zwei Wochen im ewigen Eis des Südpols sein und dort seine Messungen vornehmen. Daraus wird wohl nichts. Der Haushaltsstreit kam zum Beginn des antarktischen Sommers. Nur während der folgenden drei Monate sind Forschungen im Bereich des Südpols überhaupt möglich. Doch ohne die vom Staat zugesicherte Förderung können keine Flugzeuge oder Schiffe dorthin aufbrechen.

Schon ein paar Tage sind bei einem schmalen Zeitfenster wie dem dreimonatigen antarktischen Sommer ein Problem – mehr als zwei Wochen Verspätung bedeuten oft einen Rückstand, der kaum mehr aufzuholen ist. Denn den Wissenschaftlern gehen manchmal nicht nur Daten und Erkenntnisse einer Saison verloren. Sie verpassen auch den rechtzeitigen Aufbruch und müssen dann ein ganzes Jahr lang warten, ehe sie ihre Untersuchungen fortsetzen können. Solch eine Verzögerung reißt ein Loch in Langzeitprojekte und kann die Arbeit von mehreren Jahren wertlos machen.

So steht etwa auch die Unternehmung namens Ice Bridge in diesem Jahr auf der Kippe. Mit dem Projekt wollen Wissenschaftler herausfinden, wie Gletscher, Meereis und Eisschollen auf den Klimawandel reagieren. Die Untersuchung ist auf sechs Jahre angelegt. Der Shutdown hat nun die Forschungstätigkeiten auf allen drei von den USA unterhaltenen Stationen in der Antarktis zum Stillstand gebracht. Nur eine Kernbesatzung blieb im ewigen Eis und erledigt die nötigsten Aufgaben.

Andere Forscher im Staatsdienst sind seit Wochen von der Kommunikation abgeschnitten: Dienstmails kommen nicht an, Telefone klingeln einfach nicht mehr. Auch das Diensthandy ist da keine Hilfe: Während eines Shutdown dürfen die Forscher es nicht benutzen. Hinzu kommen strenge Anweisungen, wie lange sie in ihren Büros bleiben dürfen.

Und in biomedizinischen oder botanischen Labors halten die Wissenschaftler Zellkulturen, Pflanzen und Versuchstiere nur am Leben, forschen dürfen sie nicht an ihnen. Andere Versuchstiere mussten sie gar töten.

Die Arbeit von jungen Wissenschaftlern ist vom Shutdown besonders betroffen. Denn sie stützt sich häufig auf nur ein Experiment. Wird das nun wertlos – etwa weil Daten unvollständig und Zeitpunkte verstrichen sind oder Zellkulturen nicht überlebt haben –, stehen sie vor existenziellen Problemen. Ihre ganze Karriere kann dadurch um Monate oder gar Jahre zurückgeworfen werden.

Welchen Schaden der Haushaltsstreit in der Forschung angerichtet hat, lässt sich noch nicht genau erkennen. Der Wissenschaftsbetrieb funktioniert anders als eine Heizung, die man abdreht, wenn man sie nicht braucht. Vielleicht haben das jetzt auch die US-Politiker gelernt.