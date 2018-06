Beim Empfang des Beck Verlags während der Frankfurter Buchmesse gibt es immer einen Vortrag, und das respektvoll als Professoren-Parlament apostrophierte Beck-Publikum muss dann vom Modus des Hochfrequenz-Small-Talks umschalten in einen Zuhörmodus der langen Gedankengänge. In diesem Jahr hätte man eine Nadel fallen hören können.

C. H. Beck gliedert sich in den juristischen Verlag und in den kulturwissenschaftlich-belletristischen. Geführt werden die beiden Häuser von dem höchst unterschiedlichen Geschwisterpaar Hans Dieter und Wolfgang Beck. In diesem Jahr feierte das Haus sein 250-jähriges Bestehen. Deshalb gibt es zwei Verlagsgeschichten: Die für den juristischen Verlag hatte der Rechtshistoriker Uwe Wesel geschrieben, die für den kulturgeschichtlichen Verlag der Althistoriker Stefan Rebenich.

Es begrüßte in bewährtem Habitus Wolfgang Beck: geistiger Ernst im Dienst der Gelehrsamkeit ohne frivolen Einschlag. Dann übernahm sein Bruder, der Jurist, das Wort, und es war, als wollte er dem Publikum eine Lektion in Altersnarrenfreiheit erteilen: Die Pointen zündeten, auch wenn nicht ganz klar wurde, worauf sie zielten. Wollte er den Bruder auf offener Bühne durch Pointenüberlegenheit an die Wand spielen? Alsbald rühmte er die Bücher von Uwe Wesel, gab aber grinsend zu verstehen, dass er mit Wesels Verlagsgeschichte nicht wirklich glücklich sei. Tenor: Wesel habe schon Anregenderes geschrieben, aber Verlagsgeschichten seien ja auch ein mühsames Genre.

Nach diesem Prolog moderierte Jens Bisky, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ein Gespräch mit Wesel und Rebenich über die Verlagsgeschichte. Wesel grummelte vor sich hin, als sei ihm etwas über die Leber gelaufen. Vermutlich waren es, so dachte man, die Begrüßungsworte seines Verlegers. Doch dann fing er an, herabsetzende Formulierungen über seinen Kollegen Rebenich fallen zu lassen. Bis er schließlich blankzog und erklärte, dass ihm Rebenichs Verlagsgeschichte nicht passe, weil sie Heinrich Beck, der das Haus im "Dritten Reich" leitete, in ein ungerechtes Licht rücke.

1933 hatte Heinrich Beck vom jüdischen Verleger Otto Liebmann dessen juristischen Verlag gekauft. Für Rebenich ein klarer Fall von Arisierung, denn die Veräußerung durch Liebmann erfolgte nicht aus freien Stücken. Das wies Wesel polternd zurück. Heinrich Beck habe einen angemessenen Preis bezahlt, und ihn als Mitläufer des "Dritten Reichs" zu beschreiben, zeuge nur davon, dass Rebenich von jener Zeit einfach keine Ahnung habe. Er, Wesel, wisse, wovon er spreche, er sei immerhin noch in der Hitlerjugend gewesen.

Das war gespenstisch. Ausgerechnet der links-antiautoritäre Wesel verteidigte die Generation der Mitläufer mit dem Argument: Wer nicht dabei war, kann nicht mitreden! Man könne Heinrich Beck nicht verantwortlich machen für seine Taten, es seien die Zeitumstände gewesen. Hätte ein konservativer Historiker so geredet, das Publikum wäre aufgestanden und hätte den Saal verlassen. Es war aber Wesel, der offensichtlich die Rolle des Bürgerschrecks so sehr genießt, dass er dafür auch einen vergangenheitspolitischen Salto rückwärts in Kauf nimmt.