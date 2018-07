Es gibt ein Gen für Glück. 5-HTT ist sein Name, es transportiert das Hormon Serotonin. Dagmar Wieczorek weiß, wie man das Glücksgen aus einer Petrischale voller Spucke herausfiltert, viele Jahre hat sie im Labor gestanden und Gene aus Flüssigkeiten gezogen. Sie weiß aber auch, dass Glücksgene allein nicht ausreichen. Zur Lebenszufriedenheit gehören auch menschliche Kontakte und – der richtige Beruf. Dagmar Wieczorek hat ihren gefunden: Sie ist Genforscherin, übt also eine jener Tätigkeiten aus, die am meisten Zufriedenheit stiften, wie Psychologie-Professor Howard Gardner festgestellt hat.

Wie sie da im Labor steht, mit bauschigen Haaren, wirkt die 45-jährige Humangenetikerin wie ein Kraftwerk. Sie will herausfinden, warum bestimmte Menschen krank geboren werden und andere nicht, ihr Spezialgebiet sind Gene, deren Mutationen geistige Behinderungen auslösen und für Fehlbildungen in Kopf und Gesicht verantwortlich sind. Im Moment ist sie einem Syndrom auf der Spur, welches das Kinn schrumpfen lässt und die Gehörgänge verschließt. Von dieser Suche erzählt sie mit lodernder Stimme. Sie hat eine gigantische Datenbank angelegt, in der sie das Krankheitsbild kartografiert. Ihr Enthusiasmus ist nicht die übertriebene Begeisterung eines Berufsanfängers, sondern die souveräne Leidenschaft einer Frau, die angekommen ist. Ihre Gesten sind streng und klar.

Über die Grenzen der Genforschung wird, besonders in Deutschland, heftig gestritten. Aber über den Nutzen ist man sich einig: Biologie ist die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts und die Genetik ihr heftig schlagendes, kompliziertes Herz. Genetiker beschäftigen sich mit den ureigentlichen Fragen des Lebens: Wie lässt sich Krebs ausschalten? Wie wird Intelligenz vererbt? Genforscher wollen Leben verlängern und verbessern. Und Dagmar Wieczorek wirkt daran mit. Sie erlebt das, was Howard Gardener und sein Team alignment nennen: Das persönliche Ziel und die Hoffnungen der Öffentlichkeit stimmen überein.

Ihr Forschungsgebiet hat sich Wieczorek selbst ausgesucht. Dass jemand selbstbestimmt arbeitet, ist wichtig für sein Glücksgefühl, auch Wieczorek trägt es durch jene langweiligen Stunden, in denen sie Anträge für Forschungsmittel verfassen muss. Wenn sie aber über ihren Daten sitzt, hört und sieht sie nichts mehr, taucht erst nach Stunden wieder auf, als kehre sie von einer unterseeischen Reise zurück. Sie ist in einen Flow geraten. Andere Menschen erleben diese Zustände des konzentrierten Bei-sich-Seins, wenn sie schreiben oder klettern. Wieczorek hat sie beim Auswerten ihrer Daten.

Wieczorek entdeckt und lernt ständig etwas in ihrem Beruf. Auch das lässt sie so zufrieden sein: Ihr Leben ist voller Überraschungen. Im Gegensatz zum flüchtigen Glück beim Erwerb toter Gegenstände wie Autos oder Schmuck ist die Neugier eine hitzige Begleiterin, die dafür sorgt, dass das Leben zum immerwährenden Abenteuer gerät. Niemals gibt sie Ruhe, immer will sie neu befriedigt sein. Sie erzeugt ein stetig anschwellendes Glücksgefühl.

Ein paar Wochen ist es her, dass Wieczorek beinahe das Gen für eine Gesichtsfehlbildung entschlüsselt hätte. Gleichzeitig drohten Forscher aus England ihr zuvorzukommen. Weil keiner der Konkurrenten allein auf die Lösung kam, führten sie ihre Daten zusammen und fanden gemeinsam endlich die Sequenz, die das Gen falsch reguliert. Kontakt mit anderen braucht der Mensch für seine Zufriedenheit, vorausgesetzt, die Begegnung ist angenehm, produktiv oder beides. Auch am Institut stellt jeden Freitag jemand neue Forschungen vor. In diesen Runden wird Wieczorek daran erinnert: Ich bin Teil eines großen Projekts; gemeinsam entschlüsseln wir den Bauplan des Lebens.

Die Träume der Genforscherin sind realistisch, nicht überzogen

Ein rotes Bobby-Car schießt in ihr Büro, darauf hockt Phil, anderthalb Jahre alt, ihm folgt der Vater. Phils Augen sind seitlich nach unten verzogen, und wo andere Ohren haben, sitzen bei ihm nur kleine Hautwülste. Phil habe das Franceschetti-Syndrom, erklärt sein Vater, ein großer Mann, in seinem Dorf bekannt als ganzer Kerl und Karnevalsprinz. Er ist noch immer fassungslos, dass er und seine Frau ein behindertes Kind haben. "Die Schwangerschaft war top", sagt er. Nach der Geburt hat er sich nicht getraut, das Haus zu verlassen. Bis er zu Frau Wieczorek kam, die ihm erklärte, welches Gen schuld ist an Phils Behinderung, was man durch Operationen verbessern kann und dass Phil seine Behinderung möglicherweise weitervererbt.