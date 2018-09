Man kann diesen Mann verachten oder bewundern, doch wie sich Klaus Wowereit dieser Tage erneut als Aufsichtsratsvorsitzender des Berliner Flughafens ins Gespräch bringt, dafür gibt es nur ein Wort: Chuzpe.

Folgt man dem Duden, könnte man das Verhalten des Regierenden Bürgermeisters von Berlin als dreist oder unverfroren bezeichnen. Aber das trifft es nicht ganz: In dem hebräischen Begriff schwingt anerkennend auch das Kühne und Gewitzte mit.

Groß war die Häme, als Wowereit im Januar vom Aufsichtsratsvorsitz zurücktrat und Brandenburgs Ministerpräsidenten Matthias Platzeck den Chefposten im Kontrollgremium überließ. Damals räumte die Flughafengesellschaft die nächste Verspätung und eine neuerliche Kostenexplosion ein. Der Chefkontrolleur zeigte sich reumütig. Selbst Geschäftsführer Rainer Schwarz musste das Feld räumen.

Danach führte Wowereit ein Lehrstück des politischen Taktierens auf. Zunächst verhinderte er durch eine – von wem auch immer gestreute –Indiskretion die Expertise eines echten Experten. Der frühere Chef des Frankfurter Flughafens, Wilhelm Bender, sprang in letzter Minute als Berater ab, weil er seine Vertragsdetails vorab in der Zeitung nachlesen konnte und Wowereit das Honorar für zu üppig hielt.

Im März folgte dann Wowereits scheinbar genialster Schachzug. Mit der Einstellung von Hartmut Mehdorn war er von einem Tag auf den anderen raus aus den negativen Schlagzeilen.

Mehdorn wiederum stellte einfach mal alles infrage. Schon am ersten Arbeitstag brachte er den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel ins Gespräch (zum gespielten Entsetzen von Wowereit und anderen), dann versprach der neue Chef einen neuen Zeit- und Kostenplan bis etwa September. Kurz darauf stellte er eine Teileröffnung noch in diesem Jahr in Aussicht. Endlich Ruhe auf dem Bau?

Denkste. Im Juli verkündete Platzeck seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern – und einer stand bereit, den Aufsichtsrat kommissarisch zu leiten. Sein Name: Klaus Wowereit.

Seitdem sind alle Seiten wieder mal bemüht, den Flughafen zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Tatsächlich aber hat Mehdorn Millionen für ein von der Unternehmensberatung Roland Berger betreutes Beschleunigungsprojekt namens Sprint ausgegeben. Doch das Einzige, was bisher beschleunigt wurde, ist Wowereits mögliches Comeback an die Spitze des Kontrollgremiums. Seine Wahl hätte schon diesen Mittwoch (nach Redaktionsschluss) über die Bühne gehen sollen, doch noch regt sich Widerstand aufseiten der CDU. Sollte es zu einer Großen Koalition im Bund kommen, bekommt Wowereit wohl die nächste Chance.

Erstaunlich ist, dass es faktisch keine guten Gründe gibt, Wowereit wieder das Vertrauen auszusprechen. Denn die Bilanz von Mehdorn ist genauso erschreckend wie die früherer Geschäftsführer.

Wie seine Vorgänger hält Mehdorn selbst gesteckte Zeitpläne nicht ein. Einen Teilbetrieb des Flughafens wird es frühestens im Frühsommer 2014 geben. Es werden allerdings so wenige Flugzeuge abheben, dass andere Flughafenchefs in Hintergrundgesprächen diesen als "schlechten Witz" bezeichnen.

Die wirkliche Eröffnung kommt wohl nicht vor Spätherbst 2015 – und auch dann nur, wenn von nun an sämtliche Abläufe, vom Brandschutz über die technische Einrichtung bis hin zur Türsteuerung, reibungslos in Gang kommen.

Die Kosten des Flughafenbaus werden bis dahin wohl auf deutlich über fünf Milliarden Euro ansteigen. Das ist noch einmal fast eine Milliarde Euro mehr als derzeit im Budget vorgesehen.

Bis Dezember dürfte darüber ein bisschen diskutiert werden, nicht aber über den ausufernden Zeitplan. Bis zu seiner erneuten Inthronisierung ist diese Ruhe ein guter Katalysator für Wowereits Flughafenkarriere.

Daher verkündet die Flughafengesellschaft auch brav Erfolgsmeldungen. Siemens und der Flughafen hätten Verträge über den künftigen Brandschutz geschlossen, lautet eine Nachricht. Oder auch: Tegel ist zukunftsfest bis 2015.

Bleibt die Frage, warum die anderen Vertreter des Aufsichtsrats all dies geschehen lassen. Aus ihrer Runde wird schließlich der Nachfolger bestimmt. Die Antwort ist einfach. Außerhalb des Unternehmens gibt es kaum jemanden, der sich in einem solchen Gremium noch aufreiben will. Zumal ein externer Kandidat Monate brauchen würde, um sich auch nur halbwegs einzuarbeiten. Innerhalb des Gremiums wiederum gibt es keinen, der Wowereits Egozentrik das Wasser reichen kann. Auch das gehört zu den selten ausgesprochenen Realitäten dieses Projektes.