Der bekannteste Dichter dieser Stadt heißt Fernando Pessoa, ihre Stimmung saudade. Keine andere Sprache der Welt, so befand Pessoa einmal, verfüge über ein adäquates Wort, die Wehmut wiederzugeben, die zu Lissabon so sehr gehört wie die Erinnerung an die glanzvolle Geschichte: Von hier aus stach Vasco da Gama in See und entdeckte die Passage nach Indien; in den Palästen der Residenz wurde über die Geschicke der weltweit verstreuten Kolonien entschieden.



Wenn Jan Windszus ins tief stehende Licht über der Tejo-Mündung fotografiert oder den Alltag in den Gassen der hügeligen Altstadt einfängt, spielt die längst zum Klischee geronnene Wehmut dabei zwar immer eine Rolle. Sein Porträt der Stadt zeugt jedoch ebenso von der großen Entspanntheit und Eleganz ihrer Bewohner, die dann vielleicht doch nicht immer nur traurig sind.