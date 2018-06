Der große Bob Dylan zieht gerade wieder seine Bahnen über Deutschland und erinnert daran, dass nichts bleibt, wie es ist. Vor allem er selber nicht. Auf seiner Never Ending Tour ist er, aus Oslo, Stockholm, Kopenhagen kommend, ein paar Stunden in Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Berlin aufgeschlagen, bevor es weitergeht nach Mailand, Rom, Florenz. Wo immer er haltmacht, versammeln sich die älteren Bewohner aus den besten Wohnlagen andächtig in Hallen, die aussehen, als seien sie dazu gebaut worden, den Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Akutmedizin einen passenden Rahmen zu bieten. Hinter ihren geräuschgedämpften Türen darf die alternde Gesellschaft der europäischen Hauptstädte mit den Helden ihrer Jugend ein paar Stunden lang gemeinsam traurig sein.

Im Sommer war es Leonard Cohen, der als spindeldürres Gespenst mit Hut in deutschen Arenen, die nach Mobilfunkfirmen benannt sind, noch einmal Suzanne takes you down to her place near the river sang. Cohen und Dylan, beide sehr klein, sehr schmal und halb verschwunden in den Falten ihrer Legende, sind zusammen 148 Jahre alt. Cohen, immer schon die sonnigere Variante des Jugendidols, sang über drei Stunden, am Boden kniend, wie um Verzeihung bittend, dass er noch da ist. Dylan, seit je die publikumsverachtende, garstigere Ausgabe des Rockstars, kommt und geht grußlos, singt ohne jede Regung, die Hand in die Hüfte gestemmt, vom Standbein zum Spielbein wechselnd. Nach zwei Stunden kurze Verbeugung im Arbeitslicht. Ein versteinertes Gesicht sieht in tausend müde Augen.

Beide sind sich in ihren zahllosen Krisen, Häutungen und Neuanfängen gleich geblieben – wiedererkennbar an ihrer Generationen erschütternden, unverwechselbaren Stimme. Alles andere – Gitarre mit und ohne Elektroantrieb, Musizieren mit mehr oder weniger Rock- und Folk-Anteilen – war immer nur Nebensache, Stoff für die Cohen-Exegeten und die niedergelassenen Dylanologen. Doch mit diesem Symbol der Unverwüstbarkeit ist es inzwischen vorbei, auch wenn das keiner laut zu sagen wagt. Statt zu singen, irren die Helden in den Ruinenlandschaften ihrer Stimme umher. Dylan moduliert eine Handvoll tiefer Brummgeräusche und hat noch ein paar der alten knarrenden Wehmutstöne in der Kopfstimme. Cohen tritt in den untersten Kellerräumen seines Basses tapfer auf der Stelle.

In den Bussen des Hamburger Verkehrsverbundes flossen auf der Heimfahrt in die besseren Viertel einige Tränen. Wenn aus den Göttern von einst krächzende Mythen werden, ist der Herbst gekommen.