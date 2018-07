Wenn Kurt Krieger am Fenster seines Besprechungsraumes in Waltersdorf steht, sieht er viel Grün. Eine wellige märkische Landschaft; Pferde dazwischen, auch ein paar Spaziergänger. Und mit etwas Glück lässt sich das Seeadlerpaar blicken, auf das sie hier so stolz sind. In solchen Momenten ist der Möbelunternehmer voller Glück. Doch das beruhigende Landschaftspanorama wirkt wie der Blick in ein Terrarium inmitten einer Maschinenhalle.

Denn Krieger brauchte nur aus einem anderen Fenster zu schauen und würde dann die bunten, riesigen Würfel seiner Einkaufsstadt sehen, die einen gewaltigen Parkplatz umfrieden. Vor 20 Jahren kam er mit seiner Firma Möbel Höffner hierher, zog Ikea, Teppich Kibek und all die anderen mit sich und setzte 45 Hektar Konsumfläche in den märkischen Acker. Rinder und Schweine, das war nicht mehr. Jetzt ging es um Sofas, Regale und Lattenroste. Weil die Geschäfte meist gut gingen, hat er sich den grünen Blick geleistet. Er hat die Grundstücke vor dem Fenster seiner Konzernzentrale gekauft, damit sie auf Dauer unverbaut bleiben. Niemand sollte ihm hier mehr etwas vor die Nase setzen.

Als wir uns 1993 das erste Mal begegneten und ich mit dem Fotografen Andreas Simon für mein Buch Goldfieber recherchierte, waren die Waltersdorfer gerade dabei, sich von Krieger, damals Mitte 40, Wundersames erklären zu lassen – wie aus einer verschlafenen Agrargemeinde ohne profitable Landwirtschaft ein Handelsplatz werden könnte. Die Lage an der Autobahn in Richtung Dresden war günstig, die Komplettierung der Berliner Stadtautobahn über den ehemaligen Grenzstreifen nur eine Frage der Zeit. Krieger hatte damals an den Haustüren geklingelt und erzählt, was er vorhatte. Er legte der 800-Seelen Gemeinde Geld auf den Tisch, kaufte Grundstücke, riss Wohnhäuser ab und spendierte neue. Krieger hob ein Dorf aus den Angeln und veränderte im Bewusstsein der Menschen mehr, als 40 Jahre DDR es vermocht hatten. Sie vertrauten ihm, weil er ihnen nicht wie ein Kapitalist aus dem Staatsbürgerkundebuch vorkam, eher wie ein Selfmademan. Ein Unternehmer, der Klavier spielt!

Tatsächlich hatte dieser schmale, etwas schüchterne Mann mit Bart, zerzaustem Haar und leicht gebeugtem Gang zwei Jahrzehnte gebraucht, um seinen Westberliner Möbelladen zum Laufen zu bringen. "Für die Ostdeutschen war ich nicht gerade ein Begriff für ökonomische Potenz", sagte er damals. Aber: "Ich kam in eine Zeit hinein, in der jeder Bürgermeister jeder noch so kleinen Gemeinde im Berliner Umland große Pläne für sein Dorf im Kopf hatte." Das war die Zeit, in der Kriegers Expansionskurs begann. In Brandenburg und in Sachsen. Heute kommt er auf einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro, der ihm Platz zwei hinter Ikea sichert.

Ohne den Mauerfall wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen, sagt er. Und die Dimensionen seiner Einkaufsstädte wohl auch nicht. Als nach dem 9. November 1989 der erste Auftrag bei ihm einging, einen Kühlschrank für 250 D-Mark nach Dresden zu liefern, ahnte er: Der Reise- würde bald die Einrichtungswelle folgen. Und sie kam prompt, auch in Waltersdorf. In den ersten Jahren bot er dort noch ein völlig anderes Sortiment an als im Westen: Raschelcord war gefragt, das Plüschsofa und Gelsenkirchener Barock. Als gelte es, auf einen Schlag 40 Jahre Stilwandel der Bundesrepublik nachholen.

Es war die Zeit des power shopping. Wenn samstags am Rande Berlins vor lauter Autos keine Maus über die Straße laufen konnte, wollte man meinen, die Ostdeutschen hätten Angst, sich irgendwann wieder aus dem Zeulenroda-Komplexprogramm bedienen zu müssen. Die Käufer bescherten Waltersdorf ein Wohlstandsmärchen wie in Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Nur dass die alte Dame ein relativ junger Mann war. Wie im Stück ging es auch hier um Geld und Verführbarkeit. Das Dorf hatte plötzlich Millionäre und Zukurzgekommene, aber nur einen einzigen rotgesichtigen Bauern, der seinen Widerstand gegen die Möbelwelt trotzig in jeden Reporterblock diktierte. Die anderen schimpften über ihn und wollten sich den plötzlichen Wohlstand nicht vermiesen lassen.

Die Krieger-Millionen ließen die Bewohner nicht überschnappen. Sie möbelten ihre Häuser auf, leisteten sich ein neues Auto oder endlich eine richtige Heizung. Ihr kleines, einfaches Leben wurde leichter. Und nur, als Krieger den Mietern der zum Abriss vorgesehenen Häuser Eigentumswohnungen spendierte, entbrannte Neid. Die meisten Waltersdorfer aber freuten sich, dass die Infrastruktur in Ordnung kam und sie dies fast nichts kostete. Zwei Kitas, Feuerwehr, Rathaus, Dienstleistungszentrum, alles war möglich. Und es gab natürlich Arbeitsplätze. Neun Millionen Mark bewegte die Gemeinde damals in ihrem Haushalt, kein einziger Groschen Fördergeld darunter. Krieger schien reif fürs Denkmal und für die Ehrenbürgerschaft.

Aber wie ist die Geschichte weitergegangen?

Die Suche nach einer Antwort führt ins Rathaus. Draußen, an den Briefkästen, kleben die Namen von Firmen wie Deutsche Immobilien Leasing, Burlington Fashion Holding oder Mercedes-Benz Grundstücksvermietung. Drinnen, in dem von Kurt Krieger spendierten Haus, sitzt keine Bürgermeisterin mehr, weil Waltersdorf seit nunmehr zehn Jahren zu Schönefeld gehört.

Das Rathaus, gleich neben der alten Backsteinkirche, leuchtet so neu und so zitronengelb, doch über den polierten Steinboden gehen außer den Firmenvertretern allenfalls die Fußballer des RSV Waltersdorf 09, die im Keller an ihrer Fitness für die Oberliga Nordost arbeiten. Die frühere Bürgermeisterin Renate Pillat ist nur noch eine Ortsvorsteherin. Sie, die sich selber als "Symbol für den Fortschritt" bezeichnete und im Dorf schon als Frau Krieger angesprochen wurde, weil sie es mit dem Möbelzaren aufnahm und ihn dazu brachte, seine Konzernzentrale nach Waltersdorf zu verlegen – ausgerechnet sie fuhr bei der Schönefelder Bürgermeisterwahl 2011 eine bittere Niederlage ein.