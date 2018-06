Inhalt Seite 1 — Es lebe die Plauschkultur! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer nicht weiß, dass Dani Landolf der Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands (SBVV) ist, würde ihn für einen PR-Mann des Schweizer Schreiner-Handwerks halten. Denn Landolf war mit einer roten Bank auf der Buchmesse in Frankfurt anzutreffen. Keiner richtigen. Die Bank, sie existiert erst in seinem Kopf und ist eine von vielen Ideen dazu, wie Landolf die Schweiz auf der Leipziger Buchmesse präsentieren möchte, wo ihr nächstes Jahr ein Schwerpunkt gewidmet wird. Eine "rote Schweizer Lesebank" soll es sein, produziert vom "jungen Schweizer Möbeldesigner Moriz Schmid und der Schreinerei Röthlisberger". Ein Ort der Muße, auf welchem die geistige Nahrung genossen werden kann. Die geistige Botschaft des SBVV allerdings klingt nach viel Bank und Bern und wenig nach Buch; außerdem fehlt bei "Moriz" ein Buchstabe. Damit zeigt der SBVV auf sympathische Weise, dass übertriebene Buch- und Rechtschreibkultur auch bei der weltgrößten Buchmesse in Frankfurt nicht zwingend ist. Nieder mit den Schwellenängsten! Es lebe die Plauschkultur. Am kommenden Oktoberwochenende starten zeitgleich die Literaturfestivals Buch Basel und "Zürich liest", gefolgt von unzähligen Lesungen und Tagungen zwischen Berg und Tal. Die Schweizer Literaturlandschaft, sie existiert. Sie gedeiht. Aber wie? Im Saus und Braus dieses Bücherherbstes seien acht stürmische Zwischenrufe erlaubt.

1. Warum wirkt die Buch Basel gescheiter als "Zürich liest"?

Die Buch Basel verzeichnet 100 Veranstaltungen, "Zürich liest" 150; aber diese stolze Zahl relativiert sich, wenn man weiß, dass vieles wiederholt wird. Der Kinder-Workshop "Schnitzen mit dem Taschenmesser" findet achtmal statt und hat nur entfernt mit Büchern zu tun. Überhaupt wird bei "Zürich liest" überraschend häufig gebastelt und gekocht, im Krimi-Tram oder mit dem Schiff gefahren. Abgesehen von Lesungen internationaler Schriftsteller, die man sich mit Basel teilt, greift Zürich vor allem auf heimische Autoren der Mittelgewichtsklasse zurück. Das ist nicht abwertend gemeint, aber wertend. Die Buch Basel dagegen konzentriert sich auf Literatur, setzt hohe Standards mit preisgekrönten Autoren und gibt sich politisch engagiert mit einem Schwerpunkt zum Thema Alternativen, kurz: In Basel soll eine politisch-literarische Öffentlichkeit mit internationaler Beteiligung gebildet werden.

2. Kann es eine gesamtschweizerische literarische Öffentlichkeit geben?

Die Schweiz ist literarisch eine geteilte Nation und wird es bleiben, solange nicht alle die Landessprachen zumindest verstehen. Versuche, die Sprachgrenzen zu überwinden, versinken in der Bedeutungslosigkeit. Trotz Gemeinschaftsständen an Buchmessen oder mehrsprachigen eidgenössischen Literaturpreisen greift der Leser am Ende zum Buch seiner Muttersprache. Übersetzungen, stärker gefördert als in anderen Ländern, sind gut und wichtig. So lässt das Forum Helveticum seit vierzig Jahren mit Unterstützung aller 26 Kantone (!) Werke von Schweizer Autoren in eine andere Landessprache übersetzen. Bloß zum Leser schaffen es die Bücher nicht.

3. Wo, bitte, geht es zur Literatur?

Alle blicken nach Zürich, Genf oder Basel – dabei geht die Post in der Provinz ab. Hier eine beliebige Auswahl von Institutionen, die allein in den letzten zwölf Jahren entstanden sind: das Rilke-Festival in Siders, der "Spycher: Literaturpreis Leuk", das Aargauer Literaturhaus Lenzburg, die Literaturtage Zofingen, das Schweizerische Literaturinstitut in Biel, die Buchmesse Olten, das Chasa Editura Rumantscha, der revitalisierte L’arc Romainmôtier. 2013 ging erstmals das Festival "Monte Verità: Utopien und herrliche Obsessionen" mit internationaler Prominenz über die Bühne, und seit einem Jahr versorgt der Literarische Herbst Gstaad sogar das Saanenland mit zeitgenössischer Literatur. Auch in Bibliotheken, Archiven und in der Schweizer Landesbibliothek frönt man der Veranstaltungslust. Welttag des Buches hier, Tag der Poesie dort, Schweizer Erzählnacht überall. Daneben existieren Klassiker wie die Nietzsche-Tagung in Sils Maria, das Literaturfestival Leukerbad oder das Château de Lavigny (Fondation Ledig-Rowohlt) weiter. Nicht nur die literarische Grundversorgung ist flächendeckend gesichert, auch für Premiumveranstaltungen ist gesorgt. Und die Zuhörer kommen? Sie kommen in Massen!