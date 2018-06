Gernegroß ist leicht etwas. Aber was ist wirklich groß? Gottfried Benn, rhetorisch öfter auch zu schneidigem Stuss bereit, meinte, jede Kunstäußerung, die 60 Minuten überschreite, sei "infam". Ohnehin tendierte er musikästhetisch mehr zum Schlager, in dem er minütlich bisweilen mehr Klasse versammelt sah als in einer Bach-Motette. Größe ist Definitionssache, sagt der 44-jährige Sauerländer Enno Poppe, unter den hübsch versponnenen Komponisten Neuer Musik der vielleicht am pragmatischsten Gestrickte: Musik geschrieben hat er bereits als Schüler, studiert unter anderem bei Gösta Neuwirth. Poppe ist ein Handwerker hohen Grades, und das bezieht sich nicht allein aufs Notensetzen. Viele vergangene Jahrgänge der Donaueschinger Musiktage und etliche Musikerkollegen haben es seinen präzisen Dirigaten zu verdanken, dass es jeweils ein guter Herbst wurde und eine adäquate Uraufführung. Wie Poppe sich regelmäßig ins Zeug wirft für die Entwürfe anderer Leute, nämlich mit geradezu heiliger Nüchternheit, ist nicht selbstverständlich.

So gesehen, hatte man ihm am ehesten zugetraut, dass er mit der offenen Laborsituation in Donaueschingen in diesem Jahr zurechtkäme. Verhandelt werden sollte: Größe. Donaueschingen hat in den letzten Jahren besonders gerne mit kleineren Formaten gehandelt. Wobei – was ist schon klein? Steckt nicht in einem reduzierten Streichquartett mitunter mehr Welt als in einer monströs ausgewalzten Sinfonie? John Cages Orgelstück, ORGAN²/ASLSP in der Halberstädter Version läuft 639 Jahre, passt aber auf zwei Partiturseiten. Poppe sagt, für einen Komponisten, der immer nur Zweiminüter schreibe, seien acht Minuten bereits eine Großform. Und verweist auf György Kurtág, dessen Sätze zwar keine Zigarettenlänge dauern, aber dennoch Großformen seien. Oder?

Er selber übertrifft die besagte Gottfried-Benn-Zeit schließlich um satte 20 Minuten. Fast anderthalb Stunden währt Speicher für großes Ensemble (das ist hier das Klangforum Wien). Wenn man das Ensemble am nächsten Tag wiederhört, vernimmt man zwar dieselbe solistische und kollektive Klasse, befindet sich selbst jedoch in einem anderen Aggregatzustand. Poppes kühle Perfektion (wie seine kalkulierten Wildheiten) können einen bei aller Bewunderung reserviert zurücklassen. Er arbeitet gern mit computergesteuerten Kompositionstechniken, damit kann man ziemlich viel in die Tiefe gehen – "verästeln", wie er das nennt. Speicher hingegen geht eindeutig in die Breite. Dramaturgisch hastet und hampelt Poppe hier durch die Moderne. Rasend schnell verändert die Themen- und Thesenvielfalt ihre Proportionen: Was schnell war, wird langsam, bunt wird grau, grau wird groß, groß wird klein (dynamisch gesehen). Dieser Speicher ist eindeutig und in doppelter Bedeutung überfüllt: Obwohl man zwischendurch – simpel ausgedrückt – wiederholt bekommt, was zu hören war, verlässt man die Aufführung mit dem Gefühl der Übersättigung. Poppe fährt Karussell. Er kann das besser als die meisten, und er hat eines dieser hoch spezialisierten Ensembles (wie auch die Musikfabrik oder das Ensemble Modern), die abgehen wie Boliden, unfassbar manchmal. Die Gefahr liegt auf der Hand: Der Klang bekommt etwas Demonstratives. Viel höher, schneller, g’scheiter geht es nicht.

Das genaue Gegenteil bei Georges Aperghis’ Situations für 23 Solisten – die der Dirigent Emilio Pomàrico sehr relaxed gewähren lässt – fragt nicht danach, was sich alles (er)finden lässt, sondern danach, was alles schon (und noch) Schönes da ist. Hinter einer Topfpflanze und unter Wohnzimmerlampen (mehr szenische Gemütlichkeitsandeutungen sprengten gewiss den Donaueschinger Ernsthaftigkeitsrahmen) unterhalten sich die Instrumentalisten wie im Caféhaus: Aperghis kehrt das Innere der Musiker (nach intensiver Beschäftigung mit ihren Vorlieben) ein wenig nach außen. So versammeln sich, fast wie im richtigen Leben, die Vorlauten und Hintersinnigen, die Geschwätzigen und die Schweiger, die Luftigen und die Beladenen. Und in der Donauhalle wird’s warm.

Was es auch muss – schließlich weht draußen der eisige Wind der kulturellen Abwicklung: In drei Jahren wird es kein SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg mehr geben, sondern nur noch eine Zwangsfusion mit dem RSO Stuttgart, Sitz ebenda. Ob sich ein Unglücksensemble wie dieses jemals so selbstverständlich für eine Tour de Force wie In situ von Philippe Manoury begeistern lassen wird? Wohl kaum. Die Orchestergruppen sind hier nur noch lose Inseln, orkanartig umtost vom Klangregen und von Explosionen, als ginge hier auf mehrere Schläge auch irgendwie das 20. Jahrhundert unter. Manoury rettet, was ihm wertvoll ist. Es sind, bezeichnenderweise, eher musikalische Aperçus, auf die sich demnach aufbauen ließe. Was macht man damit? Symmetrien bilden, Linien schließen. Manoury und Alberto Posadas (mit Kerguelen, in origineller Nachfolge von Boulez’ Notations) waren es, die den fantastischen Apparat des SWR-Orchesters richtig bewegten – und einen beim Hören ins Schwitzen brachten. Andere wollten nur spielen: untertreibend und in Suitenlaune Walter Zimmermann; übertreibend und in Kampfaufstellung (ich und mein Computer gegen das 19. Jahrhundert) Bernhard Lang. Er nahm sich Anton Bruckners Erste Sinfonie zur Brust, die man mit konsequentem Übermalen und einem zweiten Orchester im Vierteltonabstand leicht aus dem Takt bringen kann. Think big? Langs Versuch war groß in der Dimension, aber klein in der Wirkung. Think bigger!

Dass es dazu in Donaueschingen jenseits der Liste arrivierter Komponisten – befremdlicherweise traute man keiner einzigen Frau eine "Großform" zu! – Anstöße geben müsse, klang auch aus den Worten des Programmgestalters Armin Köhler: Die avancierte Popmusik, meinte er, könne ruhig einmal etwas zurückgeben von den Anregungen, die sie aus dem Schwarzwald empfangen habe: Als Frank Zappa auf Pierre Boulez zuging und Stockhausen als Bruder im Geiste betrachtet wurde. Allerdings muss man dann auch selber einen Schritt tun und die Leute einladen. Womöglich käme jemand wie James Blake – ein Mann, ein Loop – nach Donaueschingen. Fragen kostet nichts.

Immerhin ist das Festival im Verein mit der Bundeskulturstiftung gerade dabei, ein Pendant zu den Donaueschinger Musiktagen im Frühjahr zu planen, explizit in Sachen Nachwuchsförderung. Von 2015 an soll es alle zwei Jahre "Upgrade – Neue Musikvermittlung" geben. Wie so etwas ausschauen könnte, ließ sich in der Donaueschinger Erich-Kästner-Schule erleben, als Flowers of Carnage von der Kanadierin Annesley Black durch die AG Neue Musik des Leininger-Gymnasiums Grünstadt aufgeführt wurde. Keine Großform und gewissermaßen außer Konkurrenz. Umspielt wurden Charakteristika der Kung-Fu-Ästhetik, Geräusch und Bewegung bedingten sich gegenseitig. Staunenswert griffen Choreografie und die martial arts- Clips ineinander. Am Ende durchbrach eine der Tänzerinnnen das Ritual, öffnete eine Glastür und trat hinaus, in Richtung Acker. Sie bewegte sich dort, wo die Neue Musik immer hinwill: im Freien. Es gab hier nichts zu definieren. Das war: groß.