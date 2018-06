Erst jetzt zieht die Europäische Union ernste Konsequenzen daraus, dass der amerikanische Geheimdienst NSA viele Europäer ausgespäht hat. Das EU-Parlament hat eine lang erwartete Datenschutzverordnung auf den Weg gebracht und sie nach dem NSA-Skandal noch mal verschärft. Sie soll Bürger und Verbraucher davor schützen, dass Unternehmen und fremde Staaten in großem Stil auf ihre personenbezogenen Daten zugreifen.

Tatsächlich ist die Verordnung aber durchsetzt von Schwächen, von denen viele der massiven Lobbyarbeit amerikanischer Internetkonzerne geschuldet sind.

Ein Beispiel: Künftig sollen alle Daten, die in der EU verarbeitet und verwendet werden – also das Gros der Daten aller EU-Bürger –, ausschließlich EU-Recht unterliegen, wenn etwa eine US-Behörde anfragt. Außerdem muss der Betroffene informiert werden. So weit, so gut. Aber was hilft das, wenn Daten wie bisher mehrfach kopiert und in aller Welt verteilt werden? Das ist gängige Praxis in den Internetkonzernen. Die neue EU-Verordnung würde also nur greifen, wenn in Europa erzeugte Daten den Kontinent nicht verlassen dürften.

Fallstricke wie diesen gibt es viele in dem Verordnungsentwurf, und deshalb kann er nur eine erste Reaktion auf den NSA-Skandal sein.