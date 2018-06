Selbst auf den letzten Metern erlaubt sich Jürgen Trittin keine Schwachheiten. Ein riesengroßer Blumenstrauß und eine wirklich liebevolle Dankesrede seiner Weggefährtin Katrin Göring-Eckardt: "Außen warst du immer Darth Vader, innen aber Mutter Teresa" – andere mag das rühren, Trittin erträgt es eher. Den Strauß legt er rasch beiseite, sobald der tosende Applaus der Bundesdelegiertenkonferenz am Wochenende in Berlin verebbt ist. Dass Jubel ihn nicht erreicht, ist wohl der Preis dafür, dass auch die Aversionen nicht wirklich zu ihm durchdringen. Und von denen zieht er jede Menge auf sich.

Beharrlich, kühl und unnachgiebig hat er die Grünen in den Jahren nach dem Ausscheiden Joschka Fischers nach links geführt, hat ihnen sein Koordinatensystem aufgedrückt: BUND gegen BDI, Solar gegen Kohle, Griechen gegen Banken. Auf Gedeih und Verderb hat er die Grünen auf eine Koalition mit der SPD eingeschworen, auch als längst absehbar war, dass es für Rot-Grün nicht reichen würde – vielleicht nie wieder reichen wird. Zuletzt hat er an die linke Mehrheit jenseits der Union geglaubt, an Rot-Rot-Grün, eine neue, kosmopolitische, grüne Linke.

Im Bücherregal des Fraktionschef-Büros, das Trittin demnächst für seinen Nachfolger Anton Hofreiter räumen wird, steht Karl Marx’ Kapital – als Comic. Ein Geschenk von Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvize der Linken. Was werden die Grünen tun, wenn die SPD-Mitglieder wider Erwarten doch die Große Koalition ablehnen? "Von uns aus könnte man dann die Option verhandeln, über die bisher noch gar nicht gesprochen wurde", sagt Trittin – die Koalition mit den Linken, Rot-Rot-Grün. "Die Linken müssen natürlich vorher erst einmal in einigen Punkten klarmachen, dass sie überhaupt regieren wollen." Daran zweifelt er noch, ebenso wie an der Bereitschaft der SPD, sich auf ein solches Bündnis einzulassen.

Längst treffen sich junge Linke, Sozialdemokraten und Grüne wie Anton Hofreiter zu Gesprächen im "Oslo-Kreis". Trittin allerdings hat Gregor Gysi vor anderthalb Jahren das letzte Mal getroffen. Der grüne Fraktionsvorsitzende wollte die inoffizielle Annäherung, "ich bin immer mal in seinem Büro vorbeigeschlendert". Gysi hingegen schrieb lieber offiziöse Briefe – woraus beide wiederum schlossen, die andere Seite habe kein ernsthaftes Interesse. In einem aber ist sich Trittin sicher: Vier Jahre gemeinsamer Bonsai-Opposition im neuen Bundestag werden die Grünen weg von der CDU und näher an die Linke bringen. Das hat auch Angela Merkel am Rande der schwarz-grünen Sondierungen gesagt – mit einem bedauernden Seufzer, wie es heißt.

Gerade weil Trittin nicht verdächtig ist, die Schwarzen zu mögen, war er der einzige Grüne, der eine Koalition mit der Union hätte zustande bringen können. "Die haben genau gewusst, dass sie uns mehr hätten bieten müssen, wenn sie das Bündnis mit uns wirklich gewollt hätten", sagt er beim Gespräch in seinem Fraktionschef-Büro, die Beine lang unter den Tisch gestreckt. "Aber sie wollten es eben nicht wirklich."

Die Vorstellung, die Kanzlerin könnte gegen zwei Drittel der Bevölkerung, gegen BDI und DGB, gegen die Mehrheit in der eigenen Partei und im Bundesrat tatsächlich eine Koalition mit den Grünen gewollt haben – die hält Jürgen Trittin für schlicht naiv. Ein vages Versprechen Horst Seehofers in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft und nichts in der Energiewende – dafür hätten die Grünen sich nicht hergeben können. "Wir wären von einem Sonderparteitag zum nächsten gelaufen", meint Trittin. Überrascht hat ihn die Kritik der Medien, die ihm das Scheitern von Schwarz-Grün quasi persönlich übel nehmen. "Wenn ich es aber gemacht hätte, hätte es selbstverständlich geheißen: Guck mal, der Trittin. Für einen Ministerposten verkauft der seine Großmutter."

Bei den Grünen kursieren zwei Versionen darüber, welche Rolle Trittin bei den Sondierungen mit der Union gespielt hat. In der Realo-Version hat er Merkel mit technischen Details über die Standards in Kohlekraftwerken und immer neuen Ausgabenforderungen geradezu ins Scheitern verhandelt. Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Realo-Ministerpräsident, habe eine dritte Gesprächsrunde gewollt, um das Koalitionsprojekt zu retten. Die Linken erzählen die Geschichte anders: Trittin habe, während die Union wolkig Zugeständnisse in Sachen Bildung und Investitionen machte, immer mit dem Taschenrechner mitgerechnet und sei bei der Summe von 28 Milliarden Euro gelandet. Kretschmann, dem in Baden-Württemberg das Geld ausgeht, habe für die Länder immer neue Fantastilliarden herausschlagen wollen – deshalb die dritte Runde. Da hätten Schäuble und Trittin sich angegrinst: zwei Finanzpolitiker, die noch wissen, was die Uhr geschlagen hat.

Diese Szene ist nur noch ein kleiner Widerschein der Anerkennung, die Trittin sich im Laufe der Jahre hart erarbeitet hat. Vor einem Jahr, als die Grünen noch zweistellige Umfrageergebnisse holten, wurde dem einstigen Bürgerschreck anerkennendes Nicken zuteil: sein Dreiteiler, seine neue Sachlichkeit, seine Euro-Zustimmung, und dann sang er sogar die Nationalhymne mit! Geht doch!

Aber dann ging es bergab. Steuerprogramm, Veggie-Day, Pädophiliedebatte – Jürgen Trittin wurde zum Risiko. Wer weiß schon, dass Trittin in den achtziger Jahren, als andere Pädo-Pamphlete schrieben, die Tochter einer verunglückten Freundin adoptiert und großgezogen hat. Wer schrieb schon, dass Trittin in der Fraktion gegen den Veggie-Day gestimmt, ihn dann aber im Wahlkampf immer verteidigt hat, weil er halt nicht der Typ ist, der sich auf Kosten der Partei profiliert.

Ein Loser war er plötzlich und ein Linker, für viele das Gleiche, ein "Mann von gestern", den die Grünen besser heute als morgen loswerden sollten. "Tritt ihn" hieß eine Website. Da klappte auch Trittin sein Visier wieder herunter. Wenn er heute Fehler im Wahlkampf benennen soll, läuft es darauf hinaus, dass man selbst zu seriös und die Bevölkerung noch nicht so weit war.

Manche glauben, einer wie Trittin könne sich nicht zurückziehen. Einmal Politkommissar, immer Politkommissar. Gewiss werde er über Hofreiter als Strohmann weiter die Partei lenken. "Das ist nicht sein Stil", sagt hingegen eine Reala-Abgeordnete, die keine Freundin Trittins ist. "Er hilft Hofreiter außerordentlich kollegial, wo sein Rat gefragt ist. Wenn nicht, hält er sich zurück."

Auf den Fernsehbildern aus dem neuen Bundestag ist Trittin schon gar nicht mehr zu sehen; in den vorderen Reihen sitzen jetzt andere. Eine ungeheure Anstrengung liegt hinter dem Mann, der vor einem Jahr noch dachte, er wäre bald Finanzminister. Dann ging alles kaputt, und er war schuld. "Es geht mir gut", sagt Jürgen Trittin und wärmt die langen Hände an einer Kaffeetasse. "Aber einen Plan B habe ich nicht."