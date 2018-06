Kleine nationale Einheiten – wie Österreich – sind manchmal ein Labor, in dem man Probleme lehrreich am Köcheln halten kann. Eines dieser Probleme in Österreich ist das Bildungsproblem, dessen Untersuchung seltsame Tatbestände enthüllt: Zum Beispiel sind die erwachsenen Österreicher gut im Rechnen, schlecht im Lesen. Es ist schwierig, sich daraus nicht den Erfolg einiger österreichischer Zeitungen zu erklären, die virtuos damit rechnen, dass die Leute nur schlecht lesen können.

Dabei gibt es in Österreich wenigstens eine wichtige Publikation zur Bildungsfrage: Konrad Paul Liessmanns Buch Theorie der Unbildung, mit dem der Autor unter anderem zeigt, wie verdinglicht Bildung vorkommt. Den Satz "homo homini lupus" hat jeder im Quiz schnell auf den Lippen, man wähnt, er sei von Thomas Hobbes, wahrscheinlich aus dem Leviathan. Ist er aber nicht, er steht, so führt Liessmann aus, in einem Widmungsschreiben zu Hobbes’ Schrift Vom Bürger. Aber der "Wolfs-Satz", so Liessmann weiter, ist gar keine Erfindung von Hobbes, er stammt von einem verbreiteten lateinischen Doppelsprichwort: "Der Mensch ist ein Gott für den Menschen", und andererseits: "Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen", und diese "verbürgte Redensart" wiederum kommt bei Plautus vor, und zwar in dessen Eselskomödie.

Liessmann geht es nicht darum, mit Wissen zu prunken. Bildung, sagt er, sei angemessenes Verstehen. Wenn man so einen Satz wie den Wolfs-Satz sagt, ist es eben beschwerlich, ihn angemessen zu verstehen. Diese Beschwerlichkeiten der Bildungswege aus dem Weg zu räumen wäre eine falsche Bildungspolitik, und in Österreich streitet man aufgeregt über die richtige. Was soll aus einem Menschen geworden sein, wenn er gebildet die Schule verlässt?

Robert Spaemann, der 1927 geborene Philosoph, sagt: "Die öffentlichen Schulen sind nicht daran interessiert, gebildete Menschen hervorzubringen." Das steht in der Anthologie Was ist Bildung?. Aus dieser Anthologie kann man vieles lernen – von Foucault, Herder oder Schiller, von Rorty, Hegel oder Nietzsche, natürlich auch von Butler, Humboldt oder Bieri oder Theodor W. Adorno, und auch aus Liessmanns Theorie der Unbildung ist eine wesentliche Stelle nachzulesen. Reinhart Koselleck erwähnt ein Dilemma, in das die Kritiker des Bildungsbegriffs regelmäßig geraten: "Wer Bildung als Ausbildung funktionalisiert oder als Einbildung entlarvt, qualifiziert sich in dieser kritischen Perspektive selbst als gebildet." Das macht Bildung unschlagbar, weil jeder Versuch, diesen Begriff auf seinem Niveau zu destruieren, Bildung zur Voraussetzung hat.

Spaemanns zehn Punkte zur Frage "Was ist ein gebildeter Mensch?" beginnen mit der Einsicht, dass ein gebildeter Mensch nicht nützlicher ist als ein ungebildeter. Nicht einmal die Karrierechancen steigen mit der Bildung. Bildung ist – von außen gesehen – ein brotloses Vergnügen. Sein Brot verdient man mit anderem als mit der Bildung, das gilt sogar für einen Professor. Als erster Punkt zählt nach Spaemann, dass ein gebildeter Mensch den "animalischen Egozentrismus" hinter sich gelassen hat, dass er also weiß: Es gibt auch andere Mittelpunkte der Welt – neben dem, für den man sich selbst halten muss. Der gebildete Mensch weiß zweitens, dass diese Selbstrelativierung ein Zeichen für sein Selbstbewusstsein ist. Bleibt nur der Zweifel, ob es "den gebildeten Menschen" gibt.