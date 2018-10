Als die Bosse von Amerikas Großbanken Anfang Oktober zu einem Treffen ins Weiße Haus kamen, fand Jamie Dimon sein Namenskärtchen an einem Platz in der Ecke – weitab von seinem Stammplatz bei vergangenen Zusammenkünften gleich gegenüber von Präsident Barack Obama. Auch sonst spürt Dimon, Vorstandschef von Amerikas größter Bank JPMorgan Chase, dass er seinen Status als Lieblingsbanker Washingtons eingebüßt hat. Im Zuge der Aufarbeitung der jüngsten Finanzkrise hat Obamas Justizminister in monatelangen Geheimverhandlungen mit Dimon einen Vergleich erzwungen: Für irreführende Praktiken im Hypothekengeschäft soll J. P. Morgan 13 Milliarden Dollar bezahlen, allein neun Milliarden Dollar als Strafe. Die restlichen vier Milliarden sind für Hilfsprogramme für notleidende Hausbesitzer vorgesehen.

Die Summe setzt neue Maßstäbe. Noch nie hat ein einzelnes Unternehmen in den USA so viel gezahlt, um von einem Gerichtsverfahren verschont zu bleiben. Zum Vergleich: Von BP verlangte das Justizministerium eine Strafe von 4,5 Milliarden Dollar, nachdem die Ölplattform Deepwater Horizon im April 2010 explodiert war, was zur bisher größten Ölkatastrophe in der See geführt hatte.

Die Wall Street reagierte entsprechend entsetzt. Die Aufseher schlügen auf JP Morgan ein wie auf eine Piñata, empörten sich etwa Moderatoren des Börsensenders CNBC. Eine Piñata ist eine Papiermascheefigur, auf die bei mexikanischen Festen so lange eingedroschen wird, bis sie platzt und die Süßigkeiten in ihrem Bauch frei werden. Jim Cramer, ein ehemaliger Hedgefonds-Manager und Anleger-Guru, sprach gar von einem Dschihad gegen die Bank. Das Wall Street Journal kommentierte die "Morgan-Abzocke" mit der Empfehlung, statt die Bank zu verfolgen, lieber den einst für Regulierung zuständigen Senator Barney Frank ins Gefängnis zu schicken.

Schlussendlich könnten sich die 13 Milliarden Dollar aber als guter Deal für Dimon und seine Bank erweisen. JP Morgan könnte damit die meisten seiner seit der Finanzkrise schwelenden Verfahren beilegen. Die Rechtsstreitigkeiten drücken seit Längerem auf den Aktienkurs der Bank, weil Anleger Ungewissheit über die Zukunft nicht mögen. Das brachte Dimon auch Kritik von Großaktionären ein. Finanziell kann JP Morgan die Strafe ohnehin verkraften, in der Finanzbranche nennen sie Dimons Institut "Geldmaschine". Der Gewinn der Bank betrug im vergangenen Jahr mehr als 21 Milliarden Dollar, die Strafe entspricht gerade mal dem Gewinn von etwa einem halben Jahr. Zudem hat Dimon bereits Rücklagen über 23 Milliarden Dollar bilden lassen.

Für Justizminister Eric Holder ist der Vergleich ein wichtiger Erfolg, zumal er unter Druck geraten war, nachdem er im Frühjahr ein unglückliches Eigentor geschossen hatte: Obamas oberster Strafverfolger hatte öffentlich eingestanden, die Großbanken seien durch ihre enorme Bedeutung für die gesamte Wirtschaft für seine Behörde praktisch unangreifbar. Schnell machte die Formel "too big to jail" – zu groß, um im Knast zu landen – die Runde. Die Äußerungen des Ministers beschädigten die Glaubwürdigkeit der Justiz bei der Aufklärung der Hypothekenkrise.

Der Einigungsprozess dauerte nicht nur wegen Differenzen über die Höhe der Vergleichssumme so lange. Die Bank wollte vor allem verhindern, ein Schuldanerkenntnis zu unterschreiben. Ein solches Geständnis könnte nämlich für die Bank teure Folgen haben, es kann privaten Klägern bei ihren Schadenersatzklagen helfen. In früheren Vergleichsfällen waren die Aufseher bereit, gegen Geldzahlung auf ein Schuldanerkenntnis des betreffenden Unternehmens zu verzichten. Doch bei JP Morgan blieben sie bisher offenbar hart. (Bei Redaktionsschluss der ZEIT war der Vergleich noch nicht in allen Details abgesegnet.) Zudem wollen sich die Behörden die Möglichkeit offenhalten, einzelne Mitarbeiter von JP Morgan auch nach dem Vergleich strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Für das Justizministerium sei es wichtig, nicht als zu nachgiebig wahrgenommen zu werden, sagt Urska Velikonja, Professorin an der Emory University und Expertin für Wertpapierbetrug: "Der Vergleich soll eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit und an die Branche schicken."

In der Bankenbranche kam die Botschaft auf jeden Fall an. Schließlich haben noch mehr als ein Dutzend weiterer Banken Rechnungen aus dem Hypothekendebakel offen. Ein zentrales Verfahren, das die Branche beschäftigt, ist die Klage der Federal Housing Finance Agency (FHFA), der obersten Aufsicht der öffentlich-rechtlichen Hypothekenaufkäufer Fannie Mae und Freddie Mac. Die beiden Institute hatten massenweise Hypotheken von Banken erworben und sie gegenüber Investoren weltweit garantiert. Weil viele Kredite platzten, mussten die Institute im Sommer 2008 mit 190 Milliarden Dollar Steuergeld gerettet werden. Die FHFA hat 2011 gegen 18 Banken den Vorwurf erhoben, Fannie und Freddie über die Qualität dieser Kredite getäuscht zu haben – und zeigte den betroffenen Instituten im Juli, dass sie es ernst meint mit der Forderung nach Konsequenzen: Die Schweizer UBS einigte sich damals mit der FHFA auf einen Vergleich über knapp 900 Millionen Dollar. Die Summe fiel höher aus, als viele Beobachter erwartet hatten.

Nun ist die Frage, wer als Nächstes dran ist. Laut einem Bericht der Financial Times könnte es den JP-Morgan-Rivalen Bank of America treffen, es soll um eine Vergleichssumme von sechs Milliarden Dollar gehen. Auch die Deutsche Bank dürfte einen Vergleich anstreben, um sich der juristischen Altlasten zu entledigen, erwartet Peter Henning, Experte für Wirtschaftskriminalität und früher selbst Strafverfolger beim Justizministerium. "JP Morgan wird das Vorbild sein", sagt Henning.

Wie ein potenzieller Vergleich für die Deutsche Bank aussehen könnte, darüber gibt es nur Vermutungen. "Im Milliardenbereich" dürfte er liegen, erwartet angesichts der Aktivitäten der Bank im Hypothekenbereich zumindest die Expertin Velikonja. Eine Sprecherin der Deutschen Bank in New York wollte dazu keine Stellung nehmen. Auf jeden Fall hat die Bank ihre Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten bereits im Frühjahr um 600 Millionen Dollar erhöht, laut Financial Times, die sich auf Insider beruft – vor allem wegen der US-Hypothekenpapiere. Insgesamt meldete die Bank damit im ersten Halbjahr Rückstellungen in Höhe von drei Milliarden Euro.