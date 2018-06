DIE ZEIT: Herr zu Eltz, wir müssen Ihnen die Pflichtfrage stellen, die jetzt alle stellen: Ist Ihre Kirche zu reich?

Johannes zu Eltz: Der, den Sie fragen, der sitzt in großbürgerlich gediegenen Verhältnissen an der schönsten Stelle Frankfurts und verfrühstückt in Ruhe sein A-16-Gehalt.

ZEIT: Klingt pompös, aber pardon: Sie sind nur Stadtdekan von Frankfurt am Main. Ihr Gehalt bemisst sich nach dem staatlichen Beamtentarif.

Eltz: Trotzdem ist meine Situation so komfortabel, dass ich nicht glaubhaft Armut predigen kann.

Johannes zu Eltz Er steht an der Spitze seiner Kirche , aber nun auch an der Spitze der Kirchenkritik: Johannes Graf von und zu Eltz, 55, erregte Aufsehen als früher und entschiedener Kritiker des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst. Zugleich kritisiert er die Zuspitzung der Debatte auf eine Person und fragt nach der Mitschuld von Kontrollgremien wie dem Limburger Domkapitel, dessen Offizial er war. Eltz ist seit 2010 als Stadtdekan von Frankfurt am Main zuständig für fast 150.000 Katholiken. Sie schätzen ihn für Offenheit, Fairness und ehrlichen Konservatismus.

ZEIT: Haben Sie Angst vor einer armen Kirche?

Eltz: Nein, gar nicht. Die Kirche braucht für das, was sie zuerst und zuletzt tun muss, nämlich das Reich Gottes verkündigen, kein Vermögen.

ZEIT: Viele kirchliche Einrichtungen leiden unter chronischem Geldmangel, versuchen mit spärlichen Mitteln, ihren Dienst an Alten, Kranken, Bedürftigen zu versehen.

Eltz: Wo die Kirche Geld braucht, um Menschen in Not das Leben erträglich zu machen, hat sie immer zu wenig. Aber wo sie sich selbst institutionell absichert, da hat sie zu viel. Dieser Stachel in unserem feisten Fleisch ist nicht wegzudiskutieren. Der vorige Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, hat einmal gesagt: Wir können uns vieles leisten, und wir leisten uns auch manches, aber eines können wir uns nicht leisten: dass uns die Armen verachten.

ZEIT: Sie haben die Aufdeckung des Limburger Finanzskandals angestoßen. Doch mittlerweile weigern Sie sich, noch über Ihren Bischof zu sprechen. Warum?

Eltz: Weil es hier mit ihm nicht mehr weitergeht. Und weil es mittlerweile nicht mehr nur um ihn geht, sondern um die Kirche im Ganzen. Und weil ich als Limburger Domkapitular mich selber nicht drücken kann vor der Frage: Wo haben wir Mitschuld? Wo haben wir selber versagt?

ZEIT: Wo haben Sie versagt?

Eltz: Wir haben diesen Bischof gewählt. Wir können nicht tun, als sei er vom Himmel gefallen.

ZEIT: Bischöfe werden vom Papst bestimmt.

Eltz: Aber in einem Verfahren, an dem viele beteiligt sind. Es hat Schwachstellen, die nicht hinnehmbar sind. Wir haben sie hingenommen.

ZEIT: Bitte erklären Sie uns das Verfahren.

Eltz: Wenn hier ein Bischofsstuhl vakant ist, können das Domkapitel und andere Personen und Gremien Vorschläge machen. Die müssen in Rom aber nicht in nachvollziehbarer Weise gewürdigt werden. Das geheime Verfahren ist offen für Einflussnahme aus allen Ecken. Am Ende macht der Papst eine Liste mit drei Namen, unter denen das Domkapitel zu wählen hat. Auch dann, wenn wir die Kandidaten gar nicht kennen. Nach Eröffnung der Liste kann man sie selber nicht befragen und sich auch anderweitig nicht unbefangen informieren. Es ist ein Blind Date.

ZEIT: Können Sie uns die anderen Namen nennen, die neben Tebartz zur Auswahl standen?

Eltz: Nein. Ich musste schwören, das nicht zu tun. Aber Wahlrecht geht mit dieser frenetischen Geheimhaltung nicht gut zusammen. Wählen dürfen heißt, sich kundig machen und sich ein Urteil bilden.