Die Ukraine hat sich entschieden. Nach zwei Jahrzehnten der Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen strebt der zweitgrößte Flächenstaat Europas der EU zu. Ende November treffen sich Brüssel und Kiew im litauischen Vilnius, um ein weitreichendes Assoziierungs- und Freihandelsabkommen zu schließen.

Solange Julija Timoschenko jedoch im Gefängnis sitzt, will die EU die Verträge nicht unterzeichnen. Die Oppositionsführerin ist zum Symbol für eine politisch motivierte Justiz in der Ukraine geworden, die mit westlichen Werten nicht zu vereinbaren ist. Aus Sicht der Herrschenden in Kiew habe Timoschenko "ihr Amt missbraucht und unserem Land schweren Schaden zugefügt", sagt Ministerpräsident Mykola Asarow im Gespräch mit der ZEIT.

Die Richter in Kiew schickten Timoschenko vor zwei Jahren für sieben Jahre hinter Gitter, weil sie 2009 als Regierungschefin eigenmächtig einen ungünstigen Gasvertrag mit Russland geschlossen habe. War dies mehr als eine politische Fehlentscheidung?

Insgeheim wissen alle Beteiligten, dass es darauf nicht ankommt. Timoschenko sitzt in Haft, weil sie die Erzrivalin des autokratischen Präsidenten Viktor Janukowitsch ist. Er zieht in der Ukraine die Fäden der Justiz. 2004 hatte Timoschenko in der Orangenen Revolution Janukowitsch die Macht aus den Händen gerissen. Diese Bewegung scheiterte, Janukowitsch gewann 2010 die Präsidentenwahl und ließ Timoschenko einsperren.

"Janukowitsch braucht nur mit dem Finger zu schnipsen, und Timoschenko ist frei", sagt Sergei Wlasenko, Anwalt der Inhaftierten. Gar so simpel ist die Sache nicht. Zwar hat der Präsident beschlossen, seine Intimfeindin gleichsam gegen die Verträge mit der EU einzutauschen. Der Teufel steckt allerdings dort, wo der deutsche Außenminister Guido Westerwelle "letzte juristische Details" erkennt, die es zu klären gelte. Janukowitsch stellt Forderungen, und zwar an die deutsche Bundesregierung.

Diese hatte Janukowitsch angeboten, Timoschenko nach Berlin zu holen. Die 52-Jährige, die in der Haft einen Bandscheibenvorfall erlitten hat, könnte sich in der Charité behandeln lassen. Janukowitsch ist bereit, darauf einzugehen – unter einer Bedingung: Timoschenko soll einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen, um den aus ihrem Gasgeschäft entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Das würde die politischen Möglichkeiten der Oppositionsführerin einschränken.

Um Gnade für Timoschenko haben der polnische Ex-Präsident Aleksander Kwaśniewski und der irische Europapolitiker Pat Cox gebeten. Sie verhandeln seit fast anderthalb Jahren im Auftrag des EU-Parlaments mit der ukrainischen Regierung. Janukowitsch jedoch will die Opposition in Kiew überzeugen, einer "Lex Timoschenko" zuzustimmen, die eine humanitäre Lösung ohne Rehabilitierung vorsieht. Er will verhindern, dass seine Widersacherin bei der Wahl 2015 antritt. Die Gefangene hat erklärt, dass sie ausreisen, aber "nicht ins Exil gehen und in Deutschland kein Asyl beantragen" werde. Sie wolle in der Ukraine "die Diktatur bekämpfen".

Das Tauziehen um die Freilassung wird vermutlich noch bis November andauern. Am 18. beraten die EU-Außenminister über das Ukraine-Abkommen. Kurz zuvor wird Timoschenko laut Insiderberichten ausreisen – unter Bedingungen, die allen Seiten erlauben, das Gesicht zu wahren. Ein Scheitern des Assoziierungsabkommens würde einen Abgrund zwischen der EU und der Ukraine aufreißen, der womöglich nie wieder zu überbrücken wäre. Umgekehrt gilt: Wenn Timoschenko das Flugzeug nach Berlin besteigt, bricht mit ihr die gesamte Ukraine nach Westen auf.