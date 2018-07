Wie wohnen die deutschen Bischöfe? Ist eine Dreizimmerwohnung für einen alleinstehenden Herren nicht etwas happig? Dürfen Rosen im Garten blühen? Muss es gleich die Fassade eines Palais aus dem 17. Jahrhundert sein? Und was ist mit den Dienstwagen, von den Gehältern auf dem Niveau mittlerer Abteilungsleiter ganz zu schweigen? Seit die luxuriöse Bautätigkeit des Limburger Bischofs bekannt geworden ist, hat eine aufgescheuchte Öffentlichkeit sämtliche Lebensumstände sämtlicher Bischöfe rezensiert und sich zu dem kritischen Urteil gerüstet, dass hier offenbar Junggesellen über die Gebühr alimentiert werden.

Und noch dazu auf Kosten der Steuerzahler und gegen das Armutsvorbild des gerade neu installierten Papstes Franziskus. Die Figur des frechen Klerikers, der allen christlichen Entsagungsvorstellungen hohnlacht, gehörte zum Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts. Mit einem Male scheint sie wieder das polemische Muster der Stunde geworden. Vielleicht muss man aber auch sagen: Hier wird übertrieben. Von einem Bischof wird auf alle Bischöfe geschlossen, von den Bischöfen auf die gesamte Kirche, von dem Zustand der Kirche auf das Christentum überhaupt. Im Apropos der Limburger Affäre wurde jüngst im Spiegel der Philosoph und bekennende Agnostiker Kurt Flasch befragt. Selbstredend bestritt Flasch, dass seine eigene Abkehr vom Christentum mit einzelnem klerikalem Fehlverhalten zusammenhinge. Erfolgreich aber blieb die Suggestion, dass angesichts bischöflicher Überheblichkeit der Atheismus die moralische Alternative sei.

Und da alles auf den Tisch kommen sollte, wurde auch über den Reichtum der Kirchen in Deutschland spekuliert und aufgelistet, wie diese Kirchen noch immer von den Ausgleichszahlungen für verlorenen Besitz nach dem Reichsdeputationshauptschluss profitierten, wie sie den Staat für sich Steuern eintreiben ließen und überdies für ihre karitativen Großorganisationen noch einmal kassierten. Nur freilich, was die Kirchen fürs Geld tun, im glanzlosen Normalfall der Caritas und Seelsorge, wurde eher nebenbei erwähnt. Und dass im Normalfall von gemästeten Geistlichen nichts zu sehen ist, im Gegenteil die Aufregung über den Limburger gar nicht verständlich wäre, wenn er den Normalfall markierte. Und leider ist es so, dass die überschießende Polemik genau jener glich, die in dem vorherigen Papst Benedikt die Tendenz nährte, sich aus der feindseligen Welt lieber zurückziehen zu wollen – sich einzubunkern und einzugraben wie jener Bischof in seinen Limburger Domberg.

Und in der Tat kann man von den Medien dieser Tage einen erschütternden Eindruck der Unkenntnis gewinnen – keineswegs nur gegenüber kirchlicher Tradition, sondern christlicher Eigengesetzlichkeit überhaupt. Über das Allerselbstverständlichste hat sich jüngst ein Autor der Süddeutschen Zeitung empört: dass die Bischofsgewalt nicht von dieser Welt sei. Sie sei "aus göttlichem Recht abgeleitet", so zitiert der Autor den Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller und schlussfolgert voller Abscheu: "Wem sie verliehen ist, der braucht sich nicht an weltlichen Gesetzen messen zu lassen und von weltlichen Richtern und Politikern."

Das ist ganz richtig gesehen. Es ist aber nicht zu beklagen. Denn woher nähmen die Bischöfe in Lateinamerika die Kraft, gegen Ausbeutung, Willkür und Elend zu protestieren, wenn sie an "weltliche Richter und Politiker" gebunden wären? Woher hätten sie den Mut zum Widerstand im Sozialismus gefunden, wenn sie den "weltlichen Gesetzen" hätten folgen müssen? Eine Kirche, die nur nachbuchstabiert, was in der Welt ohnehin gilt, wäre überflüssig, keine Hoffnung für die Bedrängten und vor allem eines nicht: christlich. Es ist nun einmal so, dass sich das Evangelium nicht bruchlos einfügt in die Gesetze einer herrschenden Ordnung, auch nicht in die der Demokratie.

Das alles hat freilich nichts mehr mit dem Fall des Limburger Bischofs zu tun. Sein Treiben scheint nach kirchlichen wie nach weltlichen Maßstäben verwerflich. Nicht einmal nach der Zwei-Reiche-Lehre (Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist) wäre er wohl zu rechtfertigen. Das Erschütternde an den zitierten Auslassungen ist, dass ein solcher Zusammenhang auch gar nicht gesucht wird; er wird nur suggeriert, um sich über die christliche Zumutung schlechthin zu empören: dass es jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung noch irgendwo irgendwelche und womöglich konkurrierende Ansprüche gibt.

Der Limburger Bischof hat indes mit seiner Bautätigkeit keine solchen Ansprüche formuliert. Die Kirche hat in ihm nicht das Beispiel einer übertriebenen Nachfolge Christi zu fürchten, sondern im Gegenteil das Bild des verweltlichten Geistlichen, der sich lachend am Steuer eines Oldtimers ablichten ließ, den er anlässlich einer Rallye gesegnet haben soll. Das war das Lachen des frechen Klerikers, das die vergangenen Epochen gemeint haben. Die Öffentlichkeit, die sich darüber empört, ist aber genau vom selben Schlag. Die Huldigung des Oldtimers ist just die Huldigung der Demokratie, die sich die Medien wünschen.