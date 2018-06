Treffen sich zwei Päpste – mit diesem Satz beginnt der jüngste Geschäftsbericht des Bistums Hildesheim. Was wie ein Witz klingt, ist seit dem Rücktritt von Benedikt XVI. neue katholische Realität. Treffen sich zwei Päpste – das soll wohl heißen, jetzt wird auch in Geschäftsberichten der Kirche das Unwahrscheinliche wahr.

Im März wurde Benedikts Nachfolger Franziskus gewählt, seither folgt in der katholischen Kirche eine Erschütterung der anderen. Was vorher noch ehernes Gesetz und jahrhundertealter Brauch war, wird neu verhandelt. Das gilt besonders für die Finanzen. So hält in der geheimnisumwitterten Vatikanbank die Transparenz Einzug, seit Kurzem gibt es eine Website und einen Geschäftsbericht. In der Vermögensverwaltung des Heiligen Stuhls prüfen externe Experten. Und in Deutschland haben seit dem Skandal von Limburg viele Bistümer neue Zahlen über das Vermögen ihres Bischöflichen Stuhls veröffentlicht. Doch über das Gesamtvermögen der Kirche verrät dies nur wenig. "Die Zahlen, die bisher veröffentlicht wurden, sind ein Witz", sagt Carsten Frerk, Politologe und Kirchenkritiker. Er hat recht.

Der Wahrheit am nächsten kommt ein Bistum wie Hildesheim: Seit 2004 rechnet man dort nach den Regeln des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften ab, das Vermögen des Bischöflichen Stuhls steht seit 2008 im Geschäftsbericht. Manches fehlt dennoch: Die Immobilien werden in dem 56 Seiten starken Papier nur mit 9.000 Euro beziffert, ein Sternchen verweist darauf, dass viele nicht erfasst worden sind. Auch dieser Geschäftsbericht ist nur ein Teil der Wahrheit.

Das soll sich ändern. Wird bald die ganze Wahrheit über das Vermögen der katholischen Kirche in Deutschland offenbar? Nach Informationen der ZEIT haben Generalvikare und Finanzverantwortliche der Bistümer am Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche auf einer Sitzung in Würzburg kontrovers diskutiert, wie die Diözesen auf die massive Kritik an ihrem Finanzgebaren reagieren sollen. Während einer regulären zweitägigen Versammlung des Verwaltungsrates des Verbands der Diözesen Deutschlands – des VDD, der die Deutsche Bischofskonferenz trägt – waren Limburg und die Folgen eines der beherrschenden Themen.

Nach Aussagen mehrerer Teilnehmer will eine breite Mehrheit die Finanzen der Kirche deutlich stärker offenlegen. Eine Zeitenwende, nach 1.800 Jahren, in denen Bistümer und Pfarreien ihren Reichtum geheim hielten. Alle Bilanzen, alle Haushalte sollen ans Licht – so sei die Stimmung vieler während der Tagung gewesen, heißt es. Alle seien sich einig gewesen, dass es mehr Transparenz geben müsse. Natürlich gebe es Bistümer, die zurückhaltender seien, insbesondere die reichen, heißt es. Doch selbst das größte Bistum – Köln – habe sich "sehr einvernehmlich geäußert". Das wäre ein Dammbruch. Schließlich hat sich das reiche Köln bisher nur in Teilen zu seinem Vermögen geäußert. So nannte das Erzbistum dieser Tage über den öffentlichen Jahreshaushalt hinaus das Vermögen des Bischöflichen Stuhls: 166,2 Millionen Euro. Aber das ist nur ein Teil des Kölner Gesamtvermögens.

Vor allem die Generalvikare, die in den Bistümern die Verwaltung leiten, seien sich uneins gewesen, wie weit Transparenz gehen solle. Ein Generalvikar soll im Verlauf der Debatte den Vergleich zu einer Unternehmerfamilie gezogen haben: Was die Familie privat besitze, müsse sie ja auch nicht offenlegen. Dies wäre ein patriarchalischer Gedanke im Gegensatz zur aktuellen Stimmung im Kirchenvolk: Viele der 24,3 Millionen Mitglieder der katholischen Kirche wollen Rechenschaft. Der VDD selbst möchte sich zu Inhalt und Verlauf der Sitzungen nicht äußern. Unklar bleiben auch die genauen Aufgaben der innerkirchlichen Ermittlungskommission zum Fall Limburg. Ihr Leiter ist nach Informationen der ZEIT der Paderborner Weihbischof Manfred Grothe. Er musste in der Sache an seinen obersten Dienstherrn Erzbischof Robert Zollitsch verweisen, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, die bislang noch keine Auskunft gab. Doch die Ermittlungen laufen.

Unterdessen könnten die Bistümer vieles offenlegen. Neben dem bekannten, einsehbaren Verwaltungshaushalt des Bistums, der den laufenden Betrieb abbildet und sich zum Großteil über die Kirchensteuer finanziert, gibt es meist weitere Haushalte und Geldtöpfe, über die wenig bekannt ist. Zuletzt wurde vielerorts das Vermögen des Bischöflichen Stuhls publiziert, etwa in Essen, Münster, Speyer, Bamberg, Trier, Aachen und Würzburg. Doch vielen Gläubigen reicht das nicht. "Ich höre jeden Tag von neuen Töpfen der Kirche", sagt Christian Weisner von der Reformbewegung Wir sind Kirche. Er fordert: "Das ganze Finanzierungssystem der katholischen Kirche sollte auf den Prüfstand."

Stimmen die Zahlen, die veröffentlicht wurden? In Münster sind 38 Immobilien und rund drei Millionen Quadratmeter Wald- und Landgebiete nicht angeführt worden – das Bistum konnte sie bisher nicht bewerten. Ein Geheimnis machen viele Bistümer um den Vermögenshaushalt, den sie oft zusätzlich führen. Dieser speist sich meist aus zurückgelegten Kirchensteuereinnahmen und Erträgen, Ausschüttungen, Mieten und Zinsen des Vermögens, also von Wertpapieren, Immobilien, Wald- und Landbesitz sowie aus Firmenbeteiligungen. Darüber Auskunft geben wollen nur wenige. "Dieses Versteckspiel ist nicht mehr zeitgemäß", glaubt ein Teilnehmer der Gespräche in Würzburg.