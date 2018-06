So kann man es also auch machen: à la française. Man muss nicht bäuchlings nach Washington rutschen, man muss sich dort nicht, wie es die Bundesregierung getan hat, abspeisen lassen mit der Beteuerung, doch, doch, bei der Überwachung der weltweiten Kommunikation durch die NSA gehe schon alles irgendwie mit rechten Dingen zu. Es geht auch anders. Das hat jetzt ausgerechnet die Regierung des französischen Staatspräsidenten Hollande demonstriert, der sonst nicht eben für entschlossenes Handeln bekannt ist.

Die Tageszeitung Le Monde hat dieser Tage unter Berufung auf Unterlagen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden berichtet, der US-Geheimdienst sammle auch in Frankreich massenhaft Kommunikationsdaten. So sollen allein zwischen Ende 2012 und Anfang 2013 rund 70 Millionen Datensätze zu Telefonverbindungen registriert worden sein. Zudem steht der Vorwurf im Raum, die NSA habe wichtige Persönlichkeiten abgehört und betreibe Industriespionage. Das alles ist keine Überraschung, ähnlich operieren die amerikanischen Datensauger offenbar weltweit. Zuletzt hat es in Mexiko ähnliche Enthüllungen gegeben.

Paris aber hat fundamental anders auf diese Nachrichten reagiert als Berlin, nicht duckmäuserisch, peinlich betreten und letztlich desinteressiert, sondern lautstark, selbstbewusst, empört. So wie es naheliegt, wenn sich herausstellt, dass die eigenen Verbündeten einen hintergehen. Das französische Außenamt hat den amerikanischen Botschafter einbestellt, für diplomatische Verhältnisse ein rechter Affront, Außenminister Laurent Fabius nannte die NSA-Aktivitäten in seinem Land "vollkommen inakzeptabel", Premierminister Jean-Marc Ayrault verlangte von der Regierung Obama "klare Antworten".

Natürlich, man kann in der Empörung auch viel theatralischen Überschuss sehen, das routinierte Spiel mit antiamerikanischen Ressentiments, das in Frankreich immer funktioniert. Aber selbst wenn man all das abzieht – ist die deutsche Haltung des Beschweigens, Ignorierens, Wegredens etwa souveräner? Oder erfolgreicher?

Immerhin hat Präsident Barack Obama sogleich bei seinem Kollegen Hollande angerufen, allerlei Beschwichtigendes von sich gegeben und eine Überprüfung der Geheimdienst-Praxis zugesichert. Bundesinnenminister Friedrich wurde seinerzeit in Washington gerade mal zum Vizepräsidenten vorgelassen. Aber er hat sich ja auch über nichts so recht beklagt.

Mag sein, dass auch die Pariser Proteste den US-Geheimdiensten letztlich schnurz sind. Obama aber können die diplomatischen Aufwallungen bei den Verbündeten auf Dauer nicht egal sein. Nur Druck, und notfalls lauter Einspruch, bewirken etwas. Sollte da irgendwer sein bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, der sich noch für die Rechte der Bürger in der digitalen Welt interessiert – das immerhin ließe sich von Frankreich lernen.