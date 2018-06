ZEITmagazin: Herr Rahimi, Sie wurden 1983 in Kabul geboren. Afghanistan war damals von den Sowjets besetzt, die gegen die Mudschahedin kämpften. Wie war es, im Krieg groß zu werden?

Hamid Rahimi 30, ist Profiboxer. 2006 bestritt er seinen ersten Wettkampf als Profi unter dem Boxnamen The Dragon. 2012 kehrte er für einen Wettkampf nach Kabul zurück, er wollte ihn als Friedenssymbol verstanden wissen. Seine Autobiografie "Hamid Rahimi. Die Geschichte eines Kämpfers" ist vor Kurzem im Osburg Verlag erschienen

Hamid Rahimi: Wir Menschen sind seltsam, wir gewöhnen uns an alles. Ich bin im Krieg geboren, ich kannte überhaupt keinen Frieden. Wenn meine Mutter oder meine Schwester nicht zu Hause waren, hatte ich immer Angst: Hoffentlich kommen sie lebend zurück. In Wahrheit gab es in Afghanistan gar keine Kindheit. Kinder sollten verspielt sein. Wenn ich heute nach Afghanistan reise, dann sind die Kinder ernst und sehr reif, sie benehmen sich wie Erwachsene.

ZEITmagazin: In Ihrer Autobiografie erzählen Sie, wie Sie nach einem Bombeneinschlag einen Ihrer besten Freunde sterben sahen.

Rahimi: Bis heute habe ich nicht wieder einen Menschen getroffen, dem ich so vertraut hätte wie Khalil. Er war ganz anders als ich, so sanftmütig. Ich hörte die Explosion und rannte hin. Es roch nach Blut und verbranntem Haar. Ich stand lange unter Schock. Meine Hand und mein Fuß waren gelähmt. Ich wurde zu einem Stotterer. Das Stottern kommt heute noch zurück, wenn ich mich aufrege. Man kann ein Kind aus einem Krieg herausholen, aber man bekommt den Krieg aus dem Kind nicht heraus.

ZEITmagazin: 1994, Sie waren elf Jahre, brachte Ihre Mutter Sie nach Hamburg, Ihr Vater war bereits dort. Wie haben Sie die Ankunft erlebt?

Rahimi: Wir hatten uns Deutschland wie das Paradies vorgestellt. Mein Vater war in Afghanistan ein angesehener Mann gewesen. Er lief immer ganz schick rum, mit Krawatte. Jetzt wohnten wir mit lauter afghanischen Flüchtlingen auf engstem Raum. Mitten in St. Georg, damals ein Viertel voller Drogensüchtiger und Prostituierter. Als ich meinen Vater in diesem kleinen Zimmer sah, war ich schockiert: Er war richtig eingegangen, er stank. Ich wollte nur noch zurück. Ich konnte die Sprache nicht. In der Schule haben die anderen Kinder mein Stottern nachgemacht.

ZEITmagazin: Sie wurden dann kriminell. Wie kam das?

Rahimi: Ich hatte einen Jungen wiedergetroffen, den ich aus Kabul kannte: Jamal. Er war damals 18, ich 15. Er war für mich ein Stück meiner Heimat. Jamal arbeitete als Zuhälter.

ZEITmagazin: Mit 18?

Rahimi: Wir waren frühreif. Und wir hatten ein anderes Verhältnis zur Gewalt, wir waren Kalaschnikows und Raketen gewohnt. Wenn in Hamburg einer ein Messer zog, haben wir uns totgelacht. Jamal hat mir den Weg ins Milieu bereitet. Wir haben schnell für große Leute gearbeitet. Geld eintreiben war unser Job. Es ging um richtige Summen, und ich hatte immer einen Haufen Geld. Wir schlugen schnell zu. Immer auf den Kiefer. Wenn mein Gewissen hochkam, habe ich es mit Koks zum Schweigen gebracht.