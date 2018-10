Inhalt Seite 1 — "Es tut mir leid" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die Bundeskanzlerin sich am Mittwochvormittag der vergangenen Woche mit ihren Ministern zur Kabinettssitzung trifft, gehören die ersten und die letzten Minuten noch einmal der FDP. Philipp Rösler betritt mit der Kanzlerin den Kabinettssaal, Kameras klicken, die Minister der noch amtierenden schwarz-gelben Regierung setzen sich. In der Sitzung kommt ein Thema zur Sprache, das es sonst selten auf die Tagesordnung schafft: Guido Westerwelle referiert über den Einsatz der Vereinten Nationen in der Westsahara, ausführlich, er klammert sich an sein Thema. Bis die Kanzlerin ihn bittet, er möge doch zum Ende kommen. Sie will mit Putin telefonieren.

Es sind 26 Tage vergangen, seit Vizekanzler Rösler von seiner Chefin eine SMS mit vier Worten erhielt: "Es tut mir leid". Das war Merkels Kommentar zum Scheitern der Liberalen. Seitdem wird die FDP abgewickelt, die Opposition sucht ihre Rolle, die Regierung ist im Stand-by-Modus.

Seit vier Wochen befindet sich das Regierungsviertel im Ausnahmezustand. In den Nachrichten dominieren Meldungen über Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, als würde sonst nichts passieren. Dabei dreht sich das politische Berlin atemberaubend schnell. Fehlfarben sei die Lieblingsband von Jürgen Trittin, erfährt man am Wochenende beim grünen Parteitag, ziemlich achtziger also und doch hochaktuell: "Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran", heißt es in ihrem bekanntesten Lied.

Am Dienstag dieser Woche haben die Minister beim Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkunden abgeholt. Die Regierung ist nicht mehr im Amt, aber sie regiert noch, ein bisschen, geschäftsführend, so viel wie nötig. Die Kanzlerin beispielsweise zeigt sich im Moment nicht in der Öffentlichkeit mit ausländischen Staatsgästen – die kommen natürlich trotzdem, wie der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Ende voriger Woche. Die Einladung hatte dezent und formal korrekt Bundespräsident Joachim Gauck herausgeschickt.

Der Bundestag tagt schon mal, die Regierung kommt später. Die Linke will nun all die Gesetze einbringen, die die SPD vor Kurzem noch gefordert hat, die Abschaffung des Betreuungsgelds zum Beispiel. Längst kassiert, Symbolpolitik im Leerlauf. Es ist eine merkwürdige, atemlose, uneigentliche Zwischenzeit, in der manches vergeht, als sei es nie da gewesen, und vieles sich "erst neu rütteln" muss, wie Merkel in der Fraktionssitzung ihrer Partei am Montag formulierte, wo sie bestürmt wurde, wie es nun weitergehe: Wer wird was, macht was, bekommt was?

Im frisch gewählten Parlament sitzen mehr Abgeordnete denn je, 631 Parlamentarier, doch sie werden weniger zu sagen haben als bislang. Wenn eine Große Koalition regiert, kommt es schließlich auf ein paar Stimmen mehr oder weniger nicht an. Die Opposition ist so klein, dass sie wenig bewegen kann, sie ist darauf angewiesen, dass die Mehrheit ihr Minderheitenrechte einräumt. Die Stühle der FDP sind verschwunden, erst aus den Fernsehstudios, nun auch aus dem Bundestag. Stattdessen hat die CDU/CSU-Fraktion sieben Plätze in der begehrten ersten Reihe. Die vier Regierungsbänke bleiben in der ersten Sitzung leer, so sind die Regeln, die Minister sitzen am Dienstagvormittag unter der Reichstagskuppel bei ihren Fraktionen. Und die FDP? Für alle Ex-Abgeordneten waren Plätze auf der Besuchertribüne reserviert. Aber da saß nur ein einziger prominenter FDP-Vertreter: Hermann Otto Solms, der Finanzexperte.

Eigentlich wollte er den Einladungsbrief auf die Tribüne einfach in den Papierkorb pfeffern, sagt Otto Fricke, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen. Er hat sich dann doch zu einer höflichen Absage durchgerungen. Die fünf FDP-Minister und ihre parlamentarischen Staatssekretäre beziehen noch ihre Gehälter, fahren mit ihren Dienstwagen zu Terminen. Wenn ein Praktikant im Auswärtigen Amt ausscheidet, bekommt er auch in diesen Tagen noch eine Autogrammkarte von Guido Westerwelle. Aber den Plenarsaal dürfen die liberalen Minister nicht mehr betreten, das dürfen nur Gewählte.

Für 231 Abgeordnete war es diese Woche die erste Sitzung, so viele sind neu im Bundestag. Vorbei die Zeit, in der das Regierungsviertel so leer war wie eine Uni-Stadt in den Semesterferien. Überall wird nun ein- und ausgepackt, Büros werden aufgegeben und Wohnungen bezogen, es ist voll in den Cafés und Kantinen. Jeder Abgeordnete bekommt einen Laptop, aber vor allem jüngere Abgeordnete staunen darüber, dass es nirgendwo im Reichstag und in keinem der Abgeordnetenbüros WLAN gibt. Wer ins Netz will, muss sich verkabeln. Franziska Brantner, 34, grüne Abgeordnete aus Heidelberg, fand in ihrem Büro ein Faxgerät vor – und lernte, dass der Auswärtige Ausschuss wichtige Unterlagen grundsätzlich nicht per E-Mail verschickt. Ihren Büroschlüssel holte sie in einem kleinen Raum ab, in dem ein Bundestagsmitarbeiter an einer mechanischen Schreibmaschine saß.

Die Bundestagskantinen sind Stellenbörsen für FDP-Mitarbeiter, die noch auf Jobsuche sind. Schnell eine Stelle zu bekommen ist ebenso eine Prestigefrage, wie "seine Mitarbeiter" gut unterzubringen. Empört erzählt man sich bei der FDP, dass Unionsabgeordnete erst mal zwanzig Prozent weniger Gehalt angeboten haben. "Da benehmen sich einige Unionskollegen so eiskalt, wie uns Liberalen immer unterstellt wurde", sagt ein hochrangiger FDP-Politiker. Von wegen Mindestlohn.

Drei Gruppen von Politikern gibt es momentan: die Stolzen, die Entspannten und die Enttäuschten. Die Neuen sind stolz, überhaupt dabei zu sein. Mit sichtbarer Aufregung geben sie ihre ersten Interviews, so wie der afrodeutsche Abgeordnete Karamba Diaby, der am Dienstag vom ZDF befragt wurde. Vor allem von den über 70 neuen Unionsabgeordneten wurden viele vom Einzug in den Bundestag überrascht, Heinrich Zertik beispielsweise, ein Russlanddeutscher aus Westfalen-Lippe, der sich bisher vor allem kommunalpolitisch engagiert hatte. Sein Wechsel nach Berlin wurde selbst in Kasachstan medial gefeiert. Er ließ sich auf einem wenig aussichtsreichen Listenplatz aufstellen – und ging am Wahlabend ins Bett, ohne überhaupt nach seinem Ergebnis zu schauen. Am nächsten Morgen war er eigentlich nur neugierig darauf, wie einige Parteifreunde abgeschnitten hatten, und staunte, als er seinen Namen auf der Liste der neuen Abgeordneten fand. "Das wird ein Fehler sein", sagte seine Frau. Inzwischen hat er bereits seinen ersten Auftritt absolviert: Bei einer Veranstaltung der Adenauer-Stiftung über Neuankömmlinge erklärte der 56-Jährige in gebrochenem Deutsch, in der Politik komme es eben "auf den langen Atem an".