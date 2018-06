Einer der schönsten Aspekte des Jobs als Rätselautor ist die Interaktivität. Es vergeht in der Regel keine Woche, in der ich nicht Post von Lesern zum Thema Scrabble erhalte (wenn ich es recht betrachte, sogar selten mal ein Tag). Häufig geht es um vermeintlich bessere Lösungen, manch einer lässt aber auch seine Suche nach dem Topwort lyrisch Revue passieren. Und bisweilen erhalte ich Grafiken mit kniffligen Spielsituationen. Dabei kommt es jedoch nur gelegentlich vor, dass ein gegnerischer Zug in den Fokus gerückt wird. Theo Kardel tat dies neulich ehrenwerterweise. Er schrieb: "Dieses Brett stammt aus einer Partie bei den Deutschen Meisterschaften, die ich mit Susanne Gottschalk spielte. Ich versprach ihr, ihren verblüffenden Zug fürs ZEITmagazin vorzuschlagen." Zu Recht! Gottschalks Lösung ist, zumal unter Turnierbedingungen erdacht, fürwahr fein ersonnen.



Welches Wort brachte ihr eine zweistellige, runde Punktzahl?



Lösung aus Nr. 43:

Insgesamt 92 Punkte brachte der CENTIME auf K1–K7

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de